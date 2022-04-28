برگزاری همایش بانوی انقلابی با رویکرد جهاد تبیین در داراب

امام جمعه شهرستان داراب با اشاره به برگزاری این نشست به خبرنگار مهر، گفت: همایش بانوی انقلاب با رویکرد جهاد تبیین به مدت سه روز در مصلای نماز جمعه داراب برگزار شد.

حجت الاسلام محمدرضا خسروی با تاکید بر دغدغه مقام مظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین، تاکید کرد: این همایش با استقبال کم‌نظیر دختران مقاطع مختلف تحصیلی داراب به مدت سه روز و با شرکت ۱۰۰ دانش آموز دختر در حال برگزاری است.

امام جمعه داراب بیان داشت: به دلیل استقبال بالای دانش آموزان دختر داراب برای شرکت در این همایش بصیرتی تبیینی ناچارا بطور سهمیه بندی از بین مدارس ۱۰۰ نفر موفق به شرکت در این همایش تبیینی شدند.

خطیب جمعه داراب با ذکر این موضوع که این همایش برای اولین بار در داراب برگزار می‌شود، ابراز کرد: هدف از برگزاری این همایش تبیین شاخص‌ها و معیارهای الگوی زنان انقلابی با تبعیت از سیره حضرت‌زهرا (س) و ترویج فرهنگ عفاف وحجاب فاطمی است که رهبر انقلاب نیز در بیانات خود بر آن تأکید کرده اند.

حجت الاسلام خسروی عنوان کرد: از ظرفیت منتخبین این همایش در برنامه‌های فرهنگی، مذهبی این شهرستان استفاده می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای ماه مبارک‌رمضان همه روزه برنامه مختلف فرهنگی، بصیرتی و مذهبی با همت زنان و دختران انقلابی وابسته به گروه یاوران آدینه داراب در حال برگزاری است.