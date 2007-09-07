سونی دوربین جدید منشوری خود را عرضه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رشد دوربین های منشوری مجهز به لنزهای مجزا روز به روز در بازار دوربین های دیجیتالی بیشتر می شود.

این مدل از دوربین ها مجهز به لنزهای قابل تغییر هستند و همین ویژگی، این دوربین ها را با دوربین های متراکم "نقطه و هدف" متفاوت می کند.

براساس گزارش رویترز، سونی این مدل جدید را به منظور رقابت با شرکت های کانن و نیکون عرضه می کند.

این دروبین منشوری دیجیتال که DSLR-A700 نام دارد، دارای وضوح تصویر 24/12 مگاپیکسل است و به قیمت هزارو 560 دلار عرضه می شود. این مدل پس از دوربینی که در جولای 2006 وارد بازار شد، دومین مدل از این سری دوربین ها است که سونی تولید کرده است.



ینابراین گزارش، سونی پس از کانن دومین تولید کننده جهانی دوربین های عکاسی دیجیتال در بازار دوربین های منشوری با لنز مجزا است و رتبه سوم این بازار در اختیار "نیکون" قرار دارد.

سونی با عرضه این مدل جدید می تواند رقم خود را در بازار از 7 درصد فعلی به 10 درصد افزایش دهد.

این شرکت ژاپنی تولید 30 هزار دستگاه از DSLR-A700 را درماه سپتامبر و در ادامه برای هر ماه 20 هزار دستگاه در دستور کار دارد.

کانن و نیکون ماه گذشته آخرین دوربین های دیجیتالی خود را معرفی کردند.