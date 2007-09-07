علی شیمیایی فردا اعدام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بدیع عارف وکیل مدافع طارق عزیز معاون صدام به روزنامه الوطن گفت : دادگاه جنایی عراق به علی حسن المجید ملقب به علی شیمیایی، سلطان هاشم احمد وزیر دفاع و حسین رشید التکریتی رئیس ستاد ارتش رژیم صدام ابلاغ کرده است که فردا شنبه اعدام خواهند شد.

این وکیل افزود: این سه نفر در تماسی تلفنی به وی گفته اند که زمان اجرای حکم اعدام آنها فردا شبنه است و تنها درخواست آنها دیدار با خانواده های خود پیش از اعدام بوده است.

علی حسن المجید پسر عموی صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق و معروف به علی شیمیایی، حسین رشید محمد التکریتی و سلطان هاشم احمد در تاریخ 24 ژوئن از سوی دادگاه مذکور به اعدام محکوم شده بودند، اما این افراد از دادگاه درخواست استیناف کردند که دادگاه عالی جنایی عراق اخیرا حکم اعدام آنان را تایید کرد.

این سه تن به اتهام دست داشتن در کشتار دسته جمعی و جنایت جنگی در حق 180 هزار کرد عراقی درجریان عملیات انفال در سال های 1978 تا 1988 میلادی محاکمه و مجرم شناخته شدند.