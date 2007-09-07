ارتقای معنویت و تقوای الهی در ماه مبارک رمضان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمد فخری در خطبه های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ماه به دلیل نزول قرآن کریم و شب های لیله القدر دارای فضلیت ها و برکات زیادی است که مردم مسلمان باید نهایت استفاده را از این ماه بکنند.

وی افزایش سلامت جسمانی، تقویت اراده انسان در زندگی، صفای باطن، همدردی با فقرا و نیازمندان را از فواید روزه گرفتن دراین ماه پرفضیلت عنوان کرد و خواندن قرآن و دعا در این ماه را از اعمال سفارش شده در اسلام خواند.

وی در ادامه از تشکیل ستاد استهلال ماه رمضان در مصلای امام خمینی ارومیه خبر داد و گفت: مومنان برای رویت هلال ماه مبارک رمضان می توانند به این ستاد مراجعه کرده و از ثواب آن بهره مند شوند.

خطیب این هفته نماز جمعه ارومیه به تشریح مناسبت های شهریور ماه پرداخت و افزود: 17 شهریور ماه مصادف با تظاهرات انقلابی مردم تهران در میدان ژاله همزمان با شهریورسال 57 است که موجب شد ضمن آشکار شدن چهره پلید رژیم ستم شاهی فاتحه این رژیم برای همیشه خوانده شود.

وی با اشاره به سالگرد ارتحال آیت ا... طالقانی اولین خطیب نماز جمعه تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 19 شهریور ماه سال 1358 نیز تصریح کرد: ایشان به حق از مجاهدان نستوه و یکی از یاران دلسوز انقلاب بود که تمام طول عمر خود را در راه اسلام سپری کرد ودر این راه شکنجه های زیادی از سوی رژیم ستم شاهی متحمل شد.

فخری با اشاره به حوادث 11 ستامبر در 20 شهریور ماه مصادف با سال 2001 میلادی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و حاکمیت این کشور با دستاویز قراردادن این حادثه به تعقیب تروریست در کشورهای خاورمیانه، افغانستان و عراق پرداخته و با حمله به این کشورها جنایات زیادی را به بار آوردند و هنوز هم کشتار مردم بی گناه این کشورها ادامه دارد.

وی یادآورشد: هم اکنون در کشور عراق وافغانستان هزارن مردم بی گناه توسط عمال آمریکایی هرروز به بهانه های واهی خاک وخون کشیده می شوند.

فخری از برپایی نمایشگاه سراسری ناشران کشور در ارومیه به عنوان مهمترین مناسبت استان در هفته گذشته یاد کرد و از مردم خواست برای ارتقای آموزهای دینی و اخلاقی فرزندان خود در آستانه سال تحصیلی نهایت استفاده را بکنند.

وی در خاتمه خطبه های نماز جمعه ارومیه به رعایت تقوی الهی سفارش کرد.