جامعه کارگری خوزستان برای تحقق شعار سال گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان بعد از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته کار، کارگر و بسیج کارگری اظهار کرد: خوزستان یکی از استان‌هایی است که در زمینه کارگری پیشرو بوده و حدود یک میلیون نفر عضو جامعه کارگری آن هستند.

وی افزود: جامعه کارگری خوزستان در راستای توسعه استان قدم‌های خوبی برداشته و به جد در حال تلاش و کوشش برای پیشرفت و آبادانی استان است.

استاندار خوزستان گفت: با توجه به اینکه شعار سال تولید بر پایه دانش و اشتغالزایی است، سعی ما بر این است که ضمن گرامیداشت این هفته آن را به شعار سال پیوند بزنیم؛ این کارگران هستند که باید در کنار جامعه کارفرمایی و آحاد ملت این شعار را محقق کنند و به عنوان سرمایه انسانی که در تولید نقش اساسی دارند باید مورد تکریم قرار دهیم و به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلات کارگران و کارفرمایان در این جلسه شنیده شد، عنوان کرد: برخی از این مشکلات در استان قابل حل و بخشی نیز نیاز به قانون دارد که باید به شخصیت‌های ملی منعکس شوند تا از مسیر خودش قوانین مورد تصویب قرار بگیرند.

خیلیان ادامه داد: امنیت شغلی، محیط امن و رفاه کارگران مورد نظر ما بوده تا در یک فضای با نشاط نقش خود را در تولید ملی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه کارگران خوزستانی موفق شده‌اند در بخش‌های مختلف ملی افتخار آفرینی کنند، گفت: نیروی انسانی نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند و در جمهوری اسلامی نیز بارها امام خمینی (ره) در خصوص جایگاه مهم کارگران در جامعه تاکید کردند.

استاندار خوزستان با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اضافه کرد: بخشنامه‌ای به شرکت‌ها و صنایع استان ارسال شد تا از نیروهای بومی و حتی با اولویت از پیمانکاران بومی استفاده کنند و خریدهای مورد نیاز خود را از استان تأمین کنند.

خلیلیان بر راه‌اندازی واحدهای نیمه فعال و غیرفعال تاکید کرد.