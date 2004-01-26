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۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۰۱

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در گفتگو با "مهر":

تربيت نيروهاي امدادي آماده به خدمت در ايران امكان پذير نيست

تربيت نيروهاي امدادي آماده به خدمت در ايران امكان پذير نيست

با توجه به اينكه كشور ايران جزو ده كشور حادثه خير دنياست، تربيت تيم هاي امداد ونجات حرفه اي نيازمند يك ارتش بزرگ بوده كه اين امر غير ممكن و مستلزم هزينه هاي بالاست.

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" يكي از شبهاتي كه در زلزله بم در افكار عمومي شكل گرفت و رسانه نيز به آن دامن زدند، ناكارآمدي تيم هاي امدادي در قياس با تيمهاي اعزامي از ساير كشورها بود كه نبايد به اين مسئله به صورت سطحي نگاه كرد."

دكتر محمد حسن قوسيان افزود:" كشور ما نيز در صورت اعزام يك تيم امدادي به ساير كشورها مي تواند خيلي كامل تر و مجهزتر از تيمهاي اعزامي مشاهده شده در زلزله بم وارد ميدان شود ولي بايد در نظر داشت كه تجهيز 200 تيم امدادي در زماني كوتاه و در شرايطي فوق العاده نمي تواند با كيفيت مطلوب باشد."

وي تشكيل تربيت تيم هاي ويژه و افراد حرفه اي كه تمام مدت در حالت آماده باش باشند را در ايران غير ممكن خواند و افزود:" اينكه برخي از كشورها داراي تيم هاي امدادي حرفه اي هستند امر طبيعي و ممكن است زيرا با توجه به موقعيت جغرافيايي اين كشورها امكان بروز حادثه بسيار كم بوده و آماده باش كامل چند تيم محدود براي اين امر كفايت مي كند ولي در مورد ايران اين موضوع صدق نمي كند."

وي افزود:" انجام چنين طرحي در ايران به عنوان يك منطقه بسيار بلاخيز غير ممكن است و بهترين راه كار تربيت نيروها در خود مردم است زيرا در غير اين صورت بايد يك ارتش بزرگ تدارك ديد كه هزينه هاي بسيار بالايي را طلب مي كند."

کد مطلب 54778

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