ضرغام مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در سال ۵۸ از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شد و امام (ره) در پیام خود به این مناسبت فرمودند: «روز قدس روز جهانی است و این روز، روز مبارزه مستضعفین با مستکبرین است».
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر اهمیت این روز جهانی تاکید دارند و فرمودهاند: «روز جهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی در مقابل سیاستهای تفرقه انگیز است».
وی گفت: روز جهانی قدس نمایش اصلی حمایت از آرمانهای وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در جهان است که در آن رژیم جعلی صهیونیستی و حمایتهای سلطه گران از این رژیم اشغالگر محکوم خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: قدس شریف مهمترین مساله حیاتی در جهان اسلام است که فراموش شدنی نیست و در این ارتباط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برنامهریزی لازم برای بزرگداشت و پاسداری از آرمان و ارزشهای این رویداد مهم جهانی را امسال نیز مانند سالهای گذشته انجام داده است.
وی افزود: در همین راستا برنامههای روز جهانی قدس امسال در شهرستان گناوه، همزمان با سراسر کشور با شکوه هر چه بیشتر برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در گناوه ساعت ۱۱ صبح روز جمعه همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از میدان امام (ره) آغاز و تا مصلی جمعه با سخنرانی فرماندار محترم گناوه برگزار خواهد شد با قرائت قطعنامه به پایان خواهد رسید.
مردانی تصریح کرد: به آتش کشیدن پرچم و تابوت نمادین رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جهان خوار، اجرای سرود زنده خیابانی، برپایی نمایشگاه پوستر و عکس مقاومت مردم فلسطین و اجرای گروه سرود در محل مصلی از مهمترین برنامههای جانبی روز جهانی قدس در گناوه است.
وی گفت: پخش سرودها و آهنگهای انقلابی و مقاومت از طریق سیستمهای صوتی مساجدی که در خیابانهای اصلی و چهار راههای شهر قرار دارند، توزیع و نصب پرچم فلسطین و تصاویر سردار بزرگ مقاومت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بر روی خودروهای سطح شهر نیز از دیگر برنامههای تدارک دیده شده در این روز است.
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