به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد هکتور سوتو معاون وزیر فرهنگ ونزوئلا که برای شرکت در اجلاس کشورهای غیرمتعهد به ایران سفر کرده، سه شنبه 13 شهریورماه به همراه رئیس سازمان میراث فرهنگی این کشور با مهندس محمدرضا جعفری جلوه دیدار و گفتگو کرد.

مهندس جعفری جلوه ضمن استقبال از هیئت ونزوئلایی، با بیان مطالبی در مورد روحیات انساندوستانه و پهلوانی ایرانیان و همچنین فرهنگ و تمدن غنی کشورمان، گسترش و تعمیق روابط فرهنگی کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا را که از فرهنگی غنی و کهن برخوردار هستند، مؤثرترین راهکار جهت مقابله با تهاجمات کنونی آمریکا خواند.

معاون سینمایی وزیر ارشاد با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی در دنیای امروز یادآور شد: "ریشه های عمیق فرهنگی و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهایی که دارای مشترکات فرهنگی هستند بیش از بهبود اوضاع اقتصادی، نظام سلطه گر غرب را به وحشت می اندازد، از این رو توجه به مقوله فرهنگ بسیار ضروری و پراهمیت است."

وی در ادامه ضمن اشاره به توانمندی های ایران در عرصه سینما به تولید فیلم مستندی در مورد زندگی هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا توسط یکی از مستندسازان ایرانی اشاره کرد و شخصیت ایشان را با توجه به روحیه پهلوانی که با روحیات ایرانیان همخوانی دارد، ستود.

در ادامه این دیدار سوتو ضمن اشاره به تولید بیش از 30 فیلم مستند و انتشار سالانه 25 میلیون جلد کتاب در کشورش و توجه مسئولان ونزوئلا به روابط اقتصادی با ایران، خواستار توسعه همکاری های فرهنگی با کشورمان با توجه به مشی مشترک سیاسی در ارتباط با امپریالیسم آمریکا و نظام سلطه گر غرب شد.

معاون فرهنگ ونزوئلا با اشاره به طرح "آلکا" که از سوی آمریکا برای تشکیل اتحادیه تجارت آزاد قاره آمریکا شکل گرفته، طرح ابتکاری هوگو چاوز را که با عضویت کشورهای ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، اروگوئه پا گرفته به عنوان راه مقابله با "آلکا" برای به چالش کشیدن آمریکا در اجرای طرح تجارت آزاد عنوان و از ایران برای عضویت در این اتحادیه دعوت کرد.

هکتور سوتو ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران، خواستار توسعه روابط سینمایی با ایران در چارچوب تفاهمنامه میان دو کشور شد. در خاتمه با توجه به علاقه دو کشور به ارتقاء سطح روابط سینمایی، طرفین اظهار امیدواری کردند در آینده نزدیک و فرصتی کافی و مناسب، در نشستی مشترک به بحث و تبادل نظر در این مورد به منظور دستیابی به نتایج مثبت بپردازند.