گرفتاری بشر از بی توجهی به تقوا است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی در خطبه های نماز جمعه شهر اراک افزود: تاکید خدا و ائمه به تقوا بی جهت نیست و تقوا حلال همه مسائل و اصل تربیت انسان است.

امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه رعایت تقوا امور محتلف را اصلاح می کند، اضافه کرد: اصلاح اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه مسائل در گروی رعایت تقوا حتی به ذره ای است.

آیت الله محسنی گرکانی در ادامه با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سراسری نماز کشور در اراک گفت: برپایی جلسات دینی و قرآنی به برکت انقلاب اسلامی است.

وی اظهار امیدواری کرد: ثمرات این گونه جلسات ترویج معنویت در جامعه باشد.

گرکانی در ادامه با مرور رخدادهای انقلاب گفت: در چنین روزهایی اولین نماز جمعه کشور با حضور آیت الله طالقانی در تهران برگزار شد و جلوه دیگری از انقلاب اسلامی و پیروزی حق بر باطل در کشور نمایان شد.