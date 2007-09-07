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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۵

امام جمعه اراک:

گرفتاری بشر از بی توجهی به تقوا است

گرفتاری بشر از بی توجهی به تقوا است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: گرفتاری های بشر ناشی از بی توجهی به تقوا و حقیقیا معنویت و دوری از خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی در خطبه های نماز جمعه شهر اراک افزود: تاکید خدا و ائمه به تقوا بی جهت نیست و تقوا حلال همه مسائل و اصل تربیت انسان است.

 

امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه رعایت تقوا امور محتلف را اصلاح می کند، اضافه کرد: اصلاح اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه مسائل در گروی رعایت تقوا حتی به ذره ای است.

 

آیت الله محسنی گرکانی در ادامه با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سراسری نماز کشور در اراک گفت: برپایی جلسات دینی و قرآنی به برکت انقلاب اسلامی است.

 

وی اظهار امیدواری کرد: ثمرات این گونه جلسات ترویج معنویت در جامعه باشد.

 

گرکانی در ادامه با مرور رخدادهای انقلاب گفت: در چنین روزهایی اولین نماز جمعه کشور با حضور آیت الله طالقانی در تهران برگزار شد و جلوه دیگری از انقلاب اسلامی و پیروزی حق بر باطل در کشور نمایان شد.

کد مطلب 547794

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