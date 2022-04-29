شوق دهه هشتادی ها برای حمایت از همکلاسی های فلسطینی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قشرهای مختلف مردم مازندران پیش از ساعت تعیین شده خود را به مسیرهای تعیین شده روز جهانی قدس رساندند تا فریاد مرگ بر اسرائیل سردهند.

حضور نوجوانان دهه هشتادی و دانش آموزان با لباس‌های متحد ورزشی و بسیجی جلوی صف‌های مردمی راهپیمایی روز قدس جلوه‌های خاصی به این مراسم بخشیده است.

راهپیمایی روزقدس در ساری از ساعت ۱۱ صبح شروع شد اما از ساعتی قبل از شروع مراسم، گروه‌های مردمی و دانش آموزی خود را به میدان شهید قاسمی رساندند تا پس از دو سال کرونایی، پرشور و منجسم در این آئین شرکت کنند.

محمدعلی دانش آموز کلاس نهم ساروی که با لباس رزمی جلوی صف راهپیمایی حضور دارد و به همراه دوستش پلاکارد مرگ بر اسرائیل را در دست دارد، گفت: امروز به اتفاق دوستان و همکلاسی‌هایم به راهپیمایی آمدیم تا به هم سن و سال‌هایم در فلسطین بگوییم که ما دانش آموزان ایرانی همیشه حامی آنها هستیم.

حضور جوانان و نوجوان در مراسم‌های راهپیمایی چشمگیر است و مردم مناطق مختلف مازندران پیش از زمان موعد خود را به مسیرهای تعیین شده رساندند تا تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت و انقلاب داشته باشند.

نوجوان دیگری که برای شرکت در راهپیمایی روز قدس ساری آمده بود، گفت: برای حمایت از آرمان‌های امام راحل در راهپیمایی شرکت کردم تا با حضور حداکثری مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل زنیم و به برکت درایت و تدبیر حضرت امام راحل، روز قدس امسال جهانی شده است.

برای حمایت از آرمان‌های امام راحل در راهپیمایی شرکت کردم تا با حضور حداکثری مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل زنیم

دانشجویان و قشرهایی مختلف مردم مازندران برای حضور پرشور در راهپیمایی جهان روز قدس در مازندران در آخرین جمعه ماه رمضان به میدان آمدند، محمد محمدی جعفری جوان ساروی با اظهار اینکه به همراه همکلاسی‌هایم در این راهپیمایی حاضر شدیم، گفت: ما بچه‌های محصل و دانش آموز هم همراه و حامی همکلاسی‌های مان در فلسطین هستیم و هرچه امام زمان مان دستور دهند، عمل می‌کنیم.

حضور دانشجویان و قشرهای مختلف فرهنگی نیز همپای سایر اقشار برای حضور در راهپیمایی مناطق مختلف مازندران پررنگ و چشمگیر است، یک بانوی رامسری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه به همراه اعضای خانواده در این مراسم شرکت کردیم، گفت: اگر روز قدس نبود یقیناً سرزمین مادری مردم فلسطین محو می‌شد.

احمدی معلم نوشهری نیز با بیان اینکه امروز هر انسان آزاداندیشی شعار مرگ براسرائیل سر می‌دهد، افزود: برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین و اینکه حضورمان یک تکلیف دینی و انسانی است در این مراسم حاضر شدیم.

وی افزود: قطعاً حضور باشکوه ملت ایران می‌تواند سبب ایجاد روحیه برای ملت مظلوم فلسطین شود.

جریان جدیدی از مقاومت تجربه شده است

علوی استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه جریان مقاومت با حضور سردار سلیمانی جریان جدیدی را تجربه کرده است، افزود: امروز شاهد آن هستیم به برکت جریان مقاومت، غرب در منطقه دچار اختشاش فکری شد و نمی‌داند چه کند درحالی که ایران و جریان مقاومت به صورت منسجم عمل می‌کنیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه دنیا و منطقه در حال تجربه نظم جدی جهانی هستند، افزود: ضعف ایالات متحده و همپیمانانش از مشخصه‌های این نظم نوین است.

سید امیر سادات کرمی مسئول بسیج دانشجویی مازندران با بیان اینکه حضرت امام راحل با درایت و تیزبینی و با نامگذاری روز قدس جریان جدیدی برای مقابله با اسرائیل راه اندازی کرده است، گفت: حضرت امام راحل به زیبایی امام جمعه آخر ماه رمضان را روز مبارزه با شیطان اکبر نامگذاری کرد و روز قدس روز مبارزه علنی با این شیطان بزرگ است.

راهپیمایی مردم مازندران برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و قدس شریف در ۶۲ مسیر تعیین شده آغاز شده است.