افزايش چشمگير تعداد پزشكان و تخت هاي بيمارستاني در كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري" مهر"، افزايش شمار پزشكان از 15 هزار و 182 نفر به 72 هزار و 792 پزشك و تاسيس 17 هزار خانه بهداشت ، افزايش تخت هاي بيمارستاني دولتي از 37 هزار و 757 در سال 1360 به 76 هزار و 168 تخت در سال 80 وبهره برداري از 17 هزار و 872 پروژه عمراني از ديگر دستاوردهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.

همچنين بر اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر مرگ و مير نوزادان 35 در هر هزار نفر، مگر و مير كودكان زير پنج سال 42 در هر هزار نفر، متوسط سن اميد به زندگي 3/69 سال است كه اين آمار با توجه به پايين بودن سرانه درمان در ايران (1710 دلار) نسبت به ساير كشورها قابل توجه است.

بر اساس اين گزارش، انتزاع دانشگاههاي علوم پزشكي از وزارت علوم، ادغام ساختار سازماني نهادهاي منطقه اي بهداشت درمان استانها در دانشگاههاي علوم پزشكي، كاهش 20 درصدي مشاغل مديريتي و سرپرستي در حوزه ستادي دانشگاهها، افزايش تعداد دانشگاههاي علوم پزشكي از 21 مورد به 40 دانشگاه و يك دانشگاه علوم بهزيستي و تصويب تشكيلات بيمارستانهاي واگذاري از سازمان تامين اجتماعي به وزارت متبوع از ديگر فعاليتهاي موفق اين وزارتخانه محسوب مي شود.

اين در حالي است كه اعتبارات بودجه عمومي دولت در دهه 70 داراي متوسط نرخ رشد 12/31 درصد بوده است ، در صورتي كه نرخ رشد اعتبارات فصل بهداشت و درمان طي اين دوره معادل 82/3 درصد بوده كه اين تفاوت بيانگر توجه كمتر به تامين اعتبارات اين بخش با كمك دولت است و بايد در نظر داشت در قياس با ساير كشورهاي نفتخيز اين بي توجهي قابل تامل است.

همچنين نسبت كل هزينه هاي بهداشت و درمان دولت به درآمد ناخالص ملي در سال 61 به قيمت جاري معادل 21/1 بوده ولي در سال 81 به 04/1 كاهش يافته است و به عبارت ديگر علي رغم تغيير الگوي بيماريها به سمت بيماريهاي پرهزينه تر و توسعه و پيچده تر شدن درمان، نسبت بودجه بخش بهداشت و درمان كمتر شده است.

طبق برآوردهاي توسعه منابع مالي و بودجه اين وزاتخانه با توجه به اينكه متوسط سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در دنيا معادل 9/7 درصد در سال 1997 بوده و كشور ايران با سهمي معادل 7/5 فاصله چشمگيري با استانداردهاي جهاني دارد و اين در حالي است كه به رغم رشد اين نسبت در جهان، در سال 2001 متوسط سهم هزينه بهداشتي كشور به 5/5 درصد كاهش داشته است.

گفتني است علي رغم اينكه اعتبارات دريافتي سه سال اخير بخش بهداشت و درمان كشور به ميزان 46/13 يعني نصف نرخ رشد متوسط دوره دوازده ساله 82-70 (9/26 درصد) رشد داشته، ولي عملكرد اين بخش نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش وبهبود نسبي نشان مي دهد.