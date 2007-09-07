تیم فوتبال"ب" نوجوانان ایران مقابل امارات تن به شکست داد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال"ب" نوجوانان کشورمان که برای شرکت درتورنمنت چهارجانبه امارات به ابوظبی سفرکرده است، شب گذشته در دومین دیدار خود که در ورزشگاه پلیس امارات برگزارشد با نتیجه 4 بر2 مغلوب تیم میزبان شد. در این دیدار داور جوان اماراتی قضاوت بسیارضعیفی داشت که بارها اعتراض مربیان تیم کشورمان را به همراه داشت.



نوجوانان کشورمان درنخستین دیدارخود دراین تورنمنت مقابل تیم عربستان با نتیجه 3 بریک مغلوب شده بودند. تیم کشورمان روزشنبه درآخرین دیدارخود در این رقابت ها به مصاف تیم قطرخواهد رفت. تیم قطر روز گذشته برابرعربستان به تساوی بدون گل دست یافت.



تیم "الف" نوجوانان کشورمان که برای شرکت دردومین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا به شهرحلب سوریه اعزام شده بود، با یک تساوی، یک شکست و دو پیروزی به ترتیب مقابل تیم های عراق، سوریه، لبنان و اردن به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت.



تیم نوجوانان کشورمان خود را برای حضور درمسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که از25 مهرتا 6 آبان ماه جاری درایران برگزارخواهد شد، آماده می کند. در این رقابت ها تیم ایران با تیم های افغانستان، بحرین، کویت، اردن ونپال همگروه است.