سم کشنده نوعی تک سلولی انگل در سیستم ایمنی انسان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "تری پانوسوما" در طبقه تک سلولی های انگل جای دارد که حتی اگر کشنده نباشند می توانند مشکلاتی برای سلامت انسان و حیوان ایجاد کند.

این گونه از جانداران تک سلولی که پشه تسه- تسه (پشه خواب) را به عنوان ناقل خود انتخاب می کند در آفریقا گسترش یافته است.

به تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه جورجیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله "کتابخانه عمومی علوم بیماریزا"(Plos Pathogens) منتشر کرده اند، کشف کرده اند که گونه خاصی از این انگل تک سلولی می تواند انسان را آلوده کند، اما سیستم ایمنی میزبان به دلیل حضور یک سم مخصوص می تواند در مقابل این آلودگی به خوبی مقاومت کند.

این سم از پیوند میان هموگلوبین آزاد و یک بخش کوچک از مولکول لیپوپروتئین با چگالی بالا که به کلسترول خوب یا HDL معروف است، ساخته می شود.

این تحقیق می تواند راه های جدیدی را برای بررسی گونه های دیگری این تک سلولی که سایر پستانداران بویژه گاو را آلوده می کند، بگشاید.