به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار در حاشیه راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه بعد از کرونا، امسال شرایطی فراهم شد که مردم در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کنند اظهار داشت: روز قدس یکی از ابتکاراتی بود که امام راحل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

وی با بیان اینکه امام راحل با یک حرکت حکیمانه در صدد این بود که مسلمانان نسبت به مسائل دیگر در جهان اسلام نیز احساس مسئولیت داشته باشند گفت: مسئله اصلی جهان اسلام نیز مسئله فلسطین است.

استاندار لرستان تاکید کرد: به طور مکرر این امر توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام معظم رهبری مطرح شده است.

زیویار با بیان اینکه موضوع اصلی این است که این مسئله در سلسله جلسات بین سران کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل حل نمی‌شود افزود: این امر در کف میدان و نهضت مقاومت و پشتوانه و ظرفیت مسلمانان حل می‌شود.

وی گفت: این ابتکار امام راحل واقعاً حکیمانه بود و به دنبال این بودند که مسلمانان نسبت به مسائل خودشان احساس مسئولیت کنند و وسط میدان باشند.