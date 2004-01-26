شموشك - سايپا ، ضيافت قعر نشينان

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدار دو تيم در حالي برگزار مي شود كه شموشك با 15 و سايپا با 10 امتياز در مكانهاي سيزدهم و چهاردهم جدول رده بندي جاي دارند.

شموشك ميزبان كه اندك اميدي براي بقاي مستقيم در ليگ برتر دارد در حالي وارد اين ميدان مي شود كه مهدي عيني و جعفر فلاح را به دليل 3 اخطاره بودن بخدمت ندارد. نوشهري ها نيك مي دانند كه در صورت پيروز نشدن در اين ميدان از هم اكنون بايد خود را براي مرحله Play off ليگ برتر آماده كنند اما در آنسوي ميدان سايپا در غياب علي انصاريان مصدوم و به عنوان تنها تيم بدون پيروزي سومين دوره ليگ برتر در حالي كه هيچ اميدي جز اتفاقات عجيب و زنجيروار براي بقاي مستقيم ندارد به نوشهر مي رود تا فقط ارايه گر يك بازي حيثيتي باشد و ديگر هيچ .

* نتيجه ديدار رفت:

(پنج شنبه 24 /7/82 - ورزشگاه شهيد شيرودي تهران ): سايپا صفر - شموشك صفر