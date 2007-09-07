اختلاف افکنان در جامعه خدمتگزاران دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه کرج اظهار داشت: هفته گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و با توجه به اینکه این انتخاب توسط متخصصین خبرگان رهبری انجام شده و رهبر معظم انقلاب نیز آن را در سخنان روز گذشته خود آن را تایید کردند جای هیچ شک و شبهه ای برای دوستداران نظام باقی نمی ماند.

وی ضمن درخواست از سیاسیون،رسانه ها و سایت های خبری مبنی بر نگهداشتن حرمت افراد خاطرنشان کرد: افراد و نهاد ها باید بدانند مجلس خبرگان جای سخن پراکنی نیست و شان این مجلس باید حفظ شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تبدیل اختلاف نظرها به عصبانیت ها وادامه این عصبانیت ها، درگیری ها و چنگ انداختن ها در انتخابات مختلف بلایی که در چند سال اخیر گریبانگیر جامعه ما شده است و اگر این اختلافات در هر انتخاباتی به وجود آید ضربات جبران ناپذیری به کشور و انقلاب وارد می شود و نیرو و انرژی افراد را از بین می برد.

وی تاکید کرد: کسانی که در مجلس خبرگان هستند باید مراقب سخنان خود باشند و افراد دیگر هم باید شان این مجلس را نگه دارند.

کازرونی یادآور شد: گرچه هیچ کس معصوم نیست اما آیت الله هاشمی رفسنجانی کسی است که نظیرش را در انقلاب نمی توان یافت و جز سرمایه های انقلاب است و تخریب کردن این سرمایه ها اثرات سوئی برای جامعه دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان در ادامه در خصوص هفته تعاون عنوان کرد: تعاونی ها سالم ترین پدیده های اقتصادی هستند که به مبانی اسلامی نزدیکترند و کمترین اشکال بر آنها وارد است.

وی افزود: تعاونی ها باعث کارآفرینی و اشتغال زایی شده و بر خلاف مالکیت دولتی مانع رشد اقتصادی نمی شوند و برخلاف مالکیت های خصوصی از خطر گرفتار مفسده شدن نیز به دور هستند.

امام جمعه کرج در پایان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان از مردم خواست از برکات این ماه استفاده کنند و با رعایت تقوا و آمادگی کامل به استقبال این ماه عزیز بروند