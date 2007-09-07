نامزدهای نهایی بوکر اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، جایزه معتبر بوکر که نویسندگانی از کشورهای بریتانیا، ایرلند و مستعمره های سابق بریتانیا در آن شرکت می کنند نامزدهای نهایی خود را شناخت.

نیکولاس بارکر با رمان "مردان سیاه"، آن انرایت با رمان "گردآوری"، محسن حمید نویسنده پاکستانی با رمان "کهنه پرست بی میل"، لوید جونز با "آقای پیپ"، یان مک اوان استرالیایی با رمان "در ساحل چسیل" و ایندرا سینها نویسنده هندی با رمان "مردم حیوانی" نامزدهای نهایی این جایزه هستند. برنده این جایزه 16 اکتبر اعلام می شود.

این جایزه که در سال 1969 تاسیس شده از معتبرترین جوایز بین المللی انگلیس به حساب می آید. سال قبل کیران دسی با رمان "وارث گمشده" جایزه بوکر را از آن خود کرد.