موفقیت پرسپولیس با همدلی بازیکنان، کادر فنی و مدیریت تیم حفظ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کاروان تیم فوتبال سایپا به دلیل مشکلاتی که برای برگزاری اردوی شبانه روزی آنها بوجود آمده بود، شب گذشته اردوی خود را در هتل لاله تهران، هتل محل اسکان تیم پرسپولیس برپا کردند.

این مسئله باعث شد تا حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، علی دایی سرمربی و مهدی اربابی سرپرست تیم فوتبال سایپا برای دقایقی درلابی هتل لاله با یکدیگر گفتگو کنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در این گفتگوی صمیمانه به حبیب کاشانی گفت:" تیم فوتبال پرسپولیس روند مطلوبی را طی می کند و برای همین، بازیکنان و مسئولان این تیم باید مراقب حاشیه هایی که از این به بعد سراغ این تیم می ‌آید، باشند."

علی دایی با اشاره به تجربه فصل گذشته تیم سایپا خاظر نشان کرد:" پرسپولیس روند خوبی را شروع کرده است و برای حفظ این روند باید مراقب حاشیه هایی که برای این تیم درست می کنند، باشد. این موفقیت ها فقط با یکدلی بازیکنان، کادر فنی و مدیریت تیم حفظ می شود."

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز با اشاره به پتانسیل خوب تیم فوتبال سایپا برای علی دایی، مهدی اربابی و مجموعه تیم فوتبال سایپا آرزوی موفقیت کرد.

امروز و در چهارمین هفته مسابقات فوتبال لیگ برتر، جام خلیج فارس، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان می رود و تیم فوتبال سایپا نیز در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان ذوب آهن خواهد بود.