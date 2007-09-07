ماه رمضان ماه خود سازی و تزکیه است

امام جمعه موقت کرمان در خطبه های نماز جمعه کرمان ضمن اشاره به ورود به ماه مبارک رمضان و استقبال مردم از مساجد، گفت: مردم و هیئت امنای مساجد باید با غبار روبی مساجد و پاکیزه کردن مکانهای عبادت مومنان شرایط را برای پاکی روح مردم در این ماه مبارک مهیا کنند.
حجتالاسلام محمد صباحی با اشاره به فضایل ماه رمضان اظهار داشت: این ماه بزرگ و با عظمت فرصتی برای انسانهای مومن و با بصیرت است تا با دوری از وابستگی های دنیوی و نزدیک شدن به معنویات و خودسازی به خدا نزدیکتر شوند.
امام جمعه موقت کرمان با تاکید برخود سازی در این ماه مبارک، اضافه کرد: مردم باید در فرصت باقی مانده خود را مهیا کنند تا با ورود به ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را از برکات این ماه ببرند.
وی تصریح کرد: انسانی که بتواند با استفاده از برکات ماه رمضان بر نفس خود غلبه کند مشمول رحمت خداوند قرار خواهد شد.
حجتالاسلام صباحی امام جمعه موقت کرمان با یاداوری برکات ماه مبارک رمضان، خاطر نشان کرد: ماه رمضان فرصتی برای تزکیه نفس ، توبه، دعا، و انجام دستورات دین اسلام است.
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