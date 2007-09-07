ماه رمضان ماه خود سازی و تزکیه است

امام جمعه موقت کرمان در خطبه های نماز جمعه کرمان ضمن اشاره به ورود به ماه مبارک رمضان و استقبال مردم از مساجد، گفت : مردم و هیئت امنای مساجد باید با غبار روبی مساجد و پاکیزه کردن مکانهای عبادت مومنان شرایط را برای پاکی روح مردم در این ماه مبارک مهیا کنند .

حجت‌الاسلام محمد صباحی با اشاره به فضایل ماه رمضان اظهار داشت : این ماه بزرگ و با عظمت فرصتی برای انسانهای مومن و با بصیرت است تا با دوری از وابستگی های دنیوی و نزدیک شدن به معنویات و خودسازی به خدا نزدیکتر شوند .

امام جمعه موقت کرمان با تاکید برخود سازی در این ماه مبارک، اضافه کرد : مردم باید در فرصت باقی مانده خود را مهیا کنند تا با ورود به ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را از برکات این ماه ببرند .

وی تصریح کرد : انسانی که بتواند با استفاده از برکات ماه رمضان بر نفس خود غلبه کند مشمول رحمت خداوند قرار خواهد شد .