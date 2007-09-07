چهارمین همایش سالیانه کانون های بسیج فرهنگیان کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ سعید فرجیان زاده مسئول کانون های بسیج فرهنگیان کشور ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت: این همایش سالانه در شهریور ماه با هدف تبیین و تشریح آخرین وضعیت بسیج فرهنگیان و ارائه راهکارها و برنامه های پیشبردی آینده به مدت چهار روز برگزار می شود.

وی افزود: 700 نفر از بسیجیان طی این مدت در قالب 22 کمیسیون تخصصی و کارگروههای آموزشی نیروی انسانی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، فنی و سازندگی در خصوص این موارد تبادل نظر و اطلاعات می کنند.

سرهنگ فرجیان زاده ادامه داد: در حال حاضر 700 کانون بسیج فرهنگیان و 32 سازمان بسیج فرهنگیان با عضویت 450 هزار بسیجی فعال است .

وی در خصوص برنامه های آینده این کانون ها در سال آینده اظهار داشت: ‌تقویت معرفت دینی و بصیرت سیاسی فرهنگیان، ‌تعامل با اقشار و ارگان های دیگر بسیج ،‌ کمک به نظام تعلیم و تربیت، پرچم داری تشکل های همسو با نظام و تقویت کانونهای بسیج فرهنگیان از اولویت های ماست که در دستور کار داریم.

فرجیان زاده با اشاره به ضعف اطلاع رسانی در این بخش خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات در این راستا به منظور ارائه برنامه ها و فعالیت های بسیج فرهنگیان تهیه فیلم مستند است که طی هفته آینده از صدا وسیما پخش خواهد شد.

وی با بیان برنامه های آتی عنوان کرد: مسابقات سراسری قرآن و عترت در چهار رشته ‌حفظ، ‌قرائت، درک مفاهیم و نهج البلاغه در ایام دهه فجر برگزار می شود، همچنین در اسفند ماه پنجمین جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان بسیجی در تهران برگزار خواهد شد.

در مراسم اختتامیه این همایش با حضور وزیر آموزش و پرورش از 60 نفر بسیجی فرهنگی تقدیر به عمل خواهد آمد.