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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۳۶

فرهنگ اسلامی کشور باید با فرهنگ بسیج احیا شود

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده بسیج کشور گفت: فرهنگ اسلامی کشور که در گذشته مورد اجحاف نااهلان قرار گرفته بود باید با فرهنگ بسیج احیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،  سردارحسین میر احمدی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش سالیانه روسای سازمان ها و مدیران کانون های بسیج فرهنگیان سراسر کشور طی ایراد سخنانی گفت: ‌در گذشته به فرهنگ این کشور خواسته و ناخواسته بسیار ظلم شد .

جانشین فرمانده بسیج کشور اظهار داشت: در گذشته خادمان ملت و اسوه های شهادت و ایثار به زیر کشیده شدند و افرادی که از مردم ترد شده بودند برجسته شدند.

وی خاطر نشان کرد : کار به جایی رسیده بود که در سطح شهرها نیز شروع به پاک کردن نام شهدا و کم کم فرهنگ آنان از میان مردم می کردند و این تنها شمه کوچکی از اقدامات نابخردانه نااهلان و بعضا منافقان به فرهنگ کشور و این مردم بود .

میراحمدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر توجه ویژه به فرهنگ اسلامی کشور اذعان داشت: دشمنی آمریکا با ایران علیه فرهنگ غنی اسلامی که کانون بیداری و آگاهی تمام مردم جهان است می باشد.

سردار میر احمدی خواستار هوشیاری و آگاهی فرهنگیان از جریانات و جوسازی های منافقان و دشمنان شد و افزود: معلمین آگاه باشند که اعتراضات آنها در موارد معیشتی و خاص بهانه ای برای تضعیف نظام و دولت توسط منافقین و دشمنان نشود .

وی ادامه داد: تمام سعی ما این است که بنا به فرموده رهبری غبار مظلومیت از چهره فرهنکی مملکت زدوده شود .

میراحمدی با تصریح بر اینکه جهاد تنها در معنای نظامی تحقق نمی یابد گفت : جهاد واقعی حضور در تمام عرصه ها بویژه دفاع از فرهنگ ناب اسلام است .

وی خطاب به فرهنگیان متذکر شد :‌شما معلمین متولیان تعلیم و تربیت انسان ها هستید و این مسئولیت بزرگ و ارزشمندی است .

کد مطلب 547847

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