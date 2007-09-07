فرهنگ اسلامی کشور باید با فرهنگ بسیج احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردارحسین میر احمدی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش سالیانه روسای سازمان ها و مدیران کانون های بسیج فرهنگیان سراسر کشور طی ایراد سخنانی گفت: ‌در گذشته به فرهنگ این کشور خواسته و ناخواسته بسیار ظلم شد .

جانشین فرمانده بسیج کشور اظهار داشت: در گذشته خادمان ملت و اسوه های شهادت و ایثار به زیر کشیده شدند و افرادی که از مردم ترد شده بودند برجسته شدند.

وی خاطر نشان کرد : کار به جایی رسیده بود که در سطح شهرها نیز شروع به پاک کردن نام شهدا و کم کم فرهنگ آنان از میان مردم می کردند و این تنها شمه کوچکی از اقدامات نابخردانه نااهلان و بعضا منافقان به فرهنگ کشور و این مردم بود .

میراحمدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر توجه ویژه به فرهنگ اسلامی کشور اذعان داشت: دشمنی آمریکا با ایران علیه فرهنگ غنی اسلامی که کانون بیداری و آگاهی تمام مردم جهان است می باشد.

سردار میر احمدی خواستار هوشیاری و آگاهی فرهنگیان از جریانات و جوسازی های منافقان و دشمنان شد و افزود: معلمین آگاه باشند که اعتراضات آنها در موارد معیشتی و خاص بهانه ای برای تضعیف نظام و دولت توسط منافقین و دشمنان نشود .

وی ادامه داد: تمام سعی ما این است که بنا به فرموده رهبری غبار مظلومیت از چهره فرهنکی مملکت زدوده شود .

میراحمدی با تصریح بر اینکه جهاد تنها در معنای نظامی تحقق نمی یابد گفت : جهاد واقعی حضور در تمام عرصه ها بویژه دفاع از فرهنگ ناب اسلام است .

وی خطاب به فرهنگیان متذکر شد :‌شما معلمین متولیان تعلیم و تربیت انسان ها هستید و این مسئولیت بزرگ و ارزشمندی است .