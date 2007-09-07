نیروگاه بوشهر تا پاییز 2008 راه اندازی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه در صنایع اتمی روسیه امروز به خبرگزاری نووستی اطلاع داد که نیروگاه اتمی بوشهر زودتر از پاییز 2008 نمی تواند راه اندازی شود.

به گفته این منبع، بخشی از دستگاه ها برای ساخت این نیروگاه هنوزعرضه نشده اند و مونتاژ نهایی نیروگاه، طبق خوشبینانه ترین پیش بینی ها زودتر از سال 2008 پایان نخواهد یافت و این در صورتی است که از هم اکنون پرداخت های ثابت برای تکمیل نیروگاه آغاز شوند و "اتم استروی اکسپورت"- پیمانکار اصلی پروژه- بتواند تجهیزات لازم را برای تکمیل ساخت نیروگاه سفارش دهد.

این اظهارات در حالی است که روز گذشته "سرگئی نوویکوف" (Sergey Novikov) دبیر مطبوعاتی "روس اتم" مدعی شد که مسکو خود را در چارچوب معین اتمام مذاکرات در مورد بوشهر قرار نمی دهد.

نوویکوف گفت که روسیه چارچوب زمانی دقیقی را برای اتمام مذاکرات با ایران در خصوص احداث نیروگاه اتمی بوشهر قرار نمی دهد.

وی افزود: "روند مذاکرات تا حل تمامی مسائل مربوط تا پاییز سال جاری ادامه خواهد یافت".

روسیه تاکنون بارها زمان تکمیل نیروگاه بوشهر را به بهانه مسائل مالی به تاخیر انداخته است. مسکو در ماه جولای گذشته ادعا کرد که مشکل عدم تکمیل نیروگاه بوشهر مربوط به تاخیر در پرداخت 860 میلیون یورو هزینه ساخت این نیروگاه ( معادل یک میلیارد و دویست میلیون دلار) از سوی ایران است؛ تهران این ادعاها را مردود دانسته است.

مقامهای روسیه گفته اند این نیروگاه زودتر از اواخر سال 2008 تکمیل نخواهد شد که این یک سال دیرتر از برنامه پیش بینی شده است.