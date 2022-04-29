به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین نکونام در خطبه‌های آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با بیان اینکه امسال در ٩٠ کشور راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد، اظهار کرد: فرمان امام راحل (ره) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: روز جهانی قدس در سراسر استان چهارمحال و بختیاری حتی در روستاها بسیار پرشورتر و گسترده‌تر از سال‌های پیش برگزار شد و این نشان از عمق بصیرت مردم چهارمحال و بختیاری در دفاع از آرمان‌های قدس شریف و مردم ستمدیده فلسطین دارد.

وی به عمر بیش از ٤٠ سال انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دستاوردها و برکات زیادی در این مدت حاصل شده اما آثار آن را آن طور که باید دیده نمی‌شود چرا که برخی کارها قلبی و ایمانی نیست.

حجت الاسلام نکونام مطرح کرد: وقتی بی حالی و کم نشاطی بر کارها غالب شود برکات کم رنگ می‌شود اما بدانید رمز موفقیت در کار گره زدن نیت باخدا است.

امام جمعه شهرکرد ادامه داد: تمام کارها باید از ایمان به خدا نشأت بگیرد تا خدمات نظام جمهوری اسلامی متجلی شود.

مسئولان از تک روی و خودروی بپرهیزند

وی اعلام کرد: ترک فعل و سستی در ارائه خدمات دستگاه به وفور دیده می‌شود در حالی که کشور به خصوص استان چهار محال و بختیاری به جدیت و جهاد در کار نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دولت با انگیزه روی کار آمده و باید از این فرصت بهترین بهره را برد تا بتوان استان را در سایه انقلاب اسلامی به پیشرفت رساند.

حجت الاسلام نکونام از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری بعد از ماه مبارک رمضان هم خبر داد و گفت: مسئولان از این فرصت برای رفع کمبودها و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به نحوه احسن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: مسئولان هم از تک روی و خود روی بپرهیزند و با وحدت و انسجام به مردم خدمت کنند.

امام جمعه شهرکرد به روز شوراها و اهمیت آن هم اشاره کرد و در آستانه فرا رسیدن ١٢ اردیبهشت سالروز شهادت فیلسوف بزرگ آیت مرتضی مطهری و روز معلم را هم یادآور شد و ادامه داد: معلم انسان ساز است و باید به مطالبات این قشر فرهنگی هم اهمیت ویژه ای داد.

حجت الاسلام نکونام در پایان به نزدیک شدن عید سعید فطر اشاره کرد و گفت: رعایت آداب و پرداخت زکات فطریه در این روز ضروری است.