دوران پیری رژیم صهیونیستی فرارسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی ظهر جمعه در سخنرانی روز جهانی قدس در شاهین شهر ضمن قدردانی از حضور مردم شاهین شهر در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم قابل توجه بود.

وی با بیان اینکه در چنین روزی در سال ۱۳۲۷ شاهد بودیم که صدها هزار مردم فلسطین از خانه و وطن خود اخراج شدند و صدها نفر را به شهادت رساندند، افزود: اما سال گذشته نیز شاهد بودیم که رژیم جعلی اسرائیل دو هزار و ۸۰۰ نقطه در غزه را بمباران کرد تا مقاومت فلسطینیان را که به الهام از اسلام و انقلاب اسلامی با سلاح روز مسلح کرده بودند را بزنند و تسلیحات آنها را نابود کنند اما در همین ایام شاهد بودیم که موشک‌های با برد ۲۵۰ کیلومتر بر سر اشغالگران وارد آمد و ده‌ها کشته از آنها گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های گوناگون فرمودند فلسطین زنده است، واقعیت است چرا که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و … درصدد بودند که قدس را نابود کنند اما نتوانستند.

روز قدس محور وحدت جهان اسلام است

وی با بیان اینکه روز قدس محور وحدت جهان اسلام است، ادامه داد: در این محوریت عرب و عجم و سنی و شیعه با هم متحد هستند و این امر حاصل درایت‌های رهبر کبیر انقلاب است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه اشغالگری قدس از ظلم‌هایی است که قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده است، افزود: قبل از انقلاب ۳۰ سال دورانی که دنبال کردند تا رژیم اسرائیل را ایجاد کنند، به تسلیحات تجهیز کنند و سعی در ایجاد ارتش چهارم دنیا داشتند و این در حالی بود که بعد از انقلاب اسلامی خط بطلانی بر حرکت فزاینده قدرتمند شدن رژیم صهیونیستی کشیده شده و این رژیم جوان به دوران پیری رسید.

وی با بیان اینکه در زمانی که پیروزی انقلاب در ایران اتفاق افتاد بیداری اسلامی شکل گرفت و آرمان فلسطینی‌ها که آرمان عربی بود به آرمان اسلامی تبدیل شد، افزود: بعد از پیروزی انقلاب پیروزی‌ها در جهان اسلام ادامه دار شد و شرایط بهتری را در کشورهای مسلمان شاهد هستیم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز تسلیحات هسته‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی است و کسی در این خصوص انتقاد نمی‌کند، افزود: این رژیم مورد حمایت استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه در جنگ ۳۳ روزه، ۲۲ روزه، هشت روزه، ۵۱ روزه و … رژیم جعلی صهیونیست را به دوران پیری خودش رسانده است، ادامه داد: علائم پیری رژیم اشغالگر قدس نمایان شده است و باید به فرموده رهبر کبیر انقلاب باید از روی زمین محو شود.

هیمنه ارتش اسرائیل شکسته است

حاجی دلیگانی با بیان اینکه هیمنه ارتش اسرائیل شکسته است، اضافه کرد: تضعیف قدرت اسرائیل در سرزمین قدس از دیگر دلایل روبه نابودی رفتن این رژیم است.

وی با بیان اینکه امروز فلسطین اشغالی از همه طرف از جمله لبنان و دیگر کشورهای پیرامون مانند سوریه محاصره شده و رژیم صهیونیستی رو به تضعیف شدن است، تصریح کرد: نه تنها اسرائیل بلکه اربابان آنها امروز نگران هستند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوانان امروز فلسطین با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی برای پیروزی اقدامات اساسی انجام داده‌اند، افزود: سال گذشته مشاهده شد که ۱۵ هزار نفر همزمان در مراسم افطاری فریاد آزادی خواهی سردادند و این نتیجه صادر شدن انقلاب است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اداری صهیونیستی از دست هکرهایی که سیستم آنها را بر هم زده آرامش ندارند، گفت: جوانان فلسطین در کرانه باختری اقدامات خوبی را آغاز کرده‌اند و پیروزی قدس نزدیک است.

حاجی دلیگانی با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور ابراز داشت: با تلاش شبانه روزی این مشکلات برطرف خواهد شد و باید بدانیم که دست برتر در جهان اسلامی جریان مقاومت است.

وی افزود: جریان مقاومتی که در ایران ایجاد شده و در عراق، سوریه، لبنان و … تأثیرات بسزایی داشت که همه آنها از تدابیر امام خامنه‌ای بود.