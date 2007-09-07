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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

خطیب جمعه هامبورگ:

اشاعه صلح و دوستی از بزرگترین عبادتهای ماه رمضان است

اشاعه صلح و دوستی از بزرگترین عبادتهای ماه رمضان است

حجت السلام قائم مقامی در خطبه های امروز نماز جمعه هامبورگ با اشاره به در پیش بودن ماه پر فیض رمضان، برخی ارزشهای این ماه را برشمرد و گفت: بزرگترین عبادت در ماه رمضان ، تلاش برای کمک به دیگران و اشاعه صلح و دوستی میان انسانها است .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام سید عباس حسینی قائم مقامی با یادآوری اینکه این روزها، روزهای پایانی ماه شعبان المعظم است و پس از آن ماه مبارک رمضان فرا می رسد، گفت: شایسته است که ما از این روزهای پایانی شعبان برای کسب آمادگی بیشتر برای ورود به ماه رمضان المبارک بهره بگیریم .

وی افزود: پیامبر (ص) ، رمضان را بسیار بزرگ می داشت و آن را « برترین ماه ها » ( سید الشهور)  نامید . انسانها در تمام طول زندگی خود ، میهمان نعمت و رحمت الهی هستند ولی در ماه رمضان ، خداوند به گونه ای ویژه و استثنائی از بندگان خود پذیرایی می کند و به همین دلیل این ماه را « ضیافت الله » یعنی « میهمانی خداوند » می خوانند . در میهمانی خداوند بر خلاف میهمانی های معمول ، باید از خوردنی ها و آشامیدنی های مادی و ظاهری کاست و « روزه » گرفت .

قائم مقامی با یادآوری اینکه قرآن در ماه رمضان نازل شده، افزود: خداوند در قرآن مستقیماً با انسان سخن گفته و این شرافت بزرگ و موقعیتی استثنایی برای انسان است که طرف گفتگوی مستقیم خداوند قرار گیرد . و اینکه این گفتگو در ماه رمضان انجام گرفته و این ماه توانسته ، ظرف و زمان این گفتگو قرار گیرد که نشان از قدرت و ظرفیت فوق العاده آن است. چنانکه یک شب از این ماه که « لیلة القدر » نام دارد ، به تصریح قرآن کریم از هزار ماه معمولی برتر و پر فضیلت تر می باشد و با بهره گیری از همین ظرفیت است که می توان کاستی ها و کمبودهای معنوی در طول سال را جبران و علاوه بر آن می توان از انرژی ذخیره شده آن برای پس از ماه رمضان نیز بهره برداری کرد .

خطیب این هفته نماز جمعه هامبورگ با اشاره به اینکه برخی روایات ، پاداش « روزه دار » را دستیابی به بالاترین درجه قرب الی الله دانسته اند . درجه ای که « مقام لقاء الله » ( دیدار با خداوند ) نامیده می شود، گفت: بدیهی است که این همه فضیلت برای « روزه » ، آنگاه دست یافتنی است  که « روزه معده » از خوردنیها و آشامیدنیها ، با روزه سایر اعضاء و جوارح از گناهان و زشتی ها همراه شود و همانگونه که دهان از خوردن پرهیز می کند ، اعضاء و جوارح آدمی نیز باید از آلودگی های اخلاقی و رفتاری پیراسته و پالوده گردد .

قائم مقامی افزود: اما روزه را با این همه فضیلت نمی توان تنها عامل بزرگی ماه رمضان دانست بلکه این شرافت و بزرگی ماه رمضان است که موجب شده تا روزه آن، چنین ارزشی بیابد . بنابراین اگر کسی به هر دلیلی از روزه این ماه معذور بود ، همچنان امکان بهره مندی او از این ماه بزرگ فراهم است .

وی افزود: پیامبر خدا در روز پایانی شعبان خطبه ای را برای مسلمانان ایراد فرمود و پس از بشارت آمدن رمضان المبارک گفت : « ای مردم ! همانا ماه خدا ، همراه با برکت و رحمت و آمرزش ، به شما روی آورده است ، ماهی که نزد خدا برترینِ ماه هاست و روزهایش برترین روزها ، شب هایش برترینِ شب ها و ساعاتش برترینِ ساعات است . ماهی است که در آن به میهمانی دعوت شده اید و از کسانیکه شایسته کرامت الهی اند قرار داده شده اید . نفس هایتان در آن تسبیح است ، خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن پذیرفته و دعایتان در آن، مورد اجابت است . پس با نیت های راست و دل های پاک از پروردگارتان بخواهید تا برای روزه داری آن و تلاوت کتاب خویش توفیقتان دهد ، چرا که بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش الهی محروم بماند ....»

قائم مقامی با تأکید بر اهمیت محبت و احسان از منظر پیامبر، یادآور شد: بزرگترین خواسته خداوند از بندگان خود ، دوستی و محبت به یکدیگر است و بزرگترین عبادت در ماه رمضان ، تلاش برای کمک به دیگران و اشاعه صلح و دوستی میان انسانهاست .

وی در خاتمه تأکید کرد: هر کس که به نام « دین » به انسانها آسیب برساند و امنیت جامعه را تهدید کند ، جنایتکار فریبکار است و جرم او از جنایتکاران معمولی بیشتر است که پاکترین و مقدس ترین مفاهیم که مفاهیم دینی هستند را برای توجیه جنایات و زشتکاریهای خود به کار می برند .

قائم مقامی تصریح کرد: « دین » نیرویی برای ایجاد صلح و دوستی است و به کار گیری آن در ایجاد دشمنی و جنایت ، بیش و پیش از هر چیزی ، خیانت به دین و جنایت در حق بشریت است. امنیت این جامعه ، امنیت همه شهروندان ، از جمله مسلمانان است . هرکس این امنیت را به خطر بیاندازد در حق همه شهروندان از جمله مسلمانان خیانت کرده است .

کد مطلب 547856

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