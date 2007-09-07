اشاعه صلح و دوستی از بزرگترین عبادتهای ماه رمضان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام سید عباس حسینی قائم مقامی با یادآوری اینکه این روزها، روزهای پایانی ماه شعبان المعظم است و پس از آن ماه مبارک رمضان فرا می رسد، گفت: شایسته است که ما از این روزهای پایانی شعبان برای کسب آمادگی بیشتر برای ورود به ماه رمضان المبارک بهره بگیریم .



وی افزود: پیامبر (ص) ، رمضان را بسیار بزرگ می داشت و آن را « برترین ماه ها » ( سید الشهور) نامید . انسانها در تمام طول زندگی خود ، میهمان نعمت و رحمت الهی هستند ولی در ماه رمضان ، خداوند به گونه ای ویژه و استثنائی از بندگان خود پذیرایی می کند و به همین دلیل این ماه را « ضیافت الله » یعنی « میهمانی خداوند » می خوانند . در میهمانی خداوند بر خلاف میهمانی های معمول ، باید از خوردنی ها و آشامیدنی های مادی و ظاهری کاست و « روزه » گرفت .



قائم مقامی با یادآوری اینکه قرآن در ماه رمضان نازل شده، افزود: خداوند در قرآن مستقیماً با انسان سخن گفته و این شرافت بزرگ و موقعیتی استثنایی برای انسان است که طرف گفتگوی مستقیم خداوند قرار گیرد . و اینکه این گفتگو در ماه رمضان انجام گرفته و این ماه توانسته ، ظرف و زمان این گفتگو قرار گیرد که نشان از قدرت و ظرفیت فوق العاده آن است. چنانکه یک شب از این ماه که « لیلة القدر » نام دارد ، به تصریح قرآن کریم از هزار ماه معمولی برتر و پر فضیلت تر می باشد و با بهره گیری از همین ظرفیت است که می توان کاستی ها و کمبودهای معنوی در طول سال را جبران و علاوه بر آن می توان از انرژی ذخیره شده آن برای پس از ماه رمضان نیز بهره برداری کرد .



خطیب این هفته نماز جمعه هامبورگ با اشاره به اینکه برخی روایات ، پاداش « روزه دار » را دستیابی به بالاترین درجه قرب الی الله دانسته اند . درجه ای که « مقام لقاء الله » ( دیدار با خداوند ) نامیده می شود، گفت: بدیهی است که این همه فضیلت برای « روزه » ، آنگاه دست یافتنی است که « روزه معده » از خوردنیها و آشامیدنیها ، با روزه سایر اعضاء و جوارح از گناهان و زشتی ها همراه شود و همانگونه که دهان از خوردن پرهیز می کند ، اعضاء و جوارح آدمی نیز باید از آلودگی های اخلاقی و رفتاری پیراسته و پالوده گردد .

قائم مقامی افزود: اما روزه را با این همه فضیلت نمی توان تنها عامل بزرگی ماه رمضان دانست بلکه این شرافت و بزرگی ماه رمضان است که موجب شده تا روزه آن، چنین ارزشی بیابد . بنابراین اگر کسی به هر دلیلی از روزه این ماه معذور بود ، همچنان امکان بهره مندی او از این ماه بزرگ فراهم است .



وی افزود: پیامبر خدا در روز پایانی شعبان خطبه ای را برای مسلمانان ایراد فرمود و پس از بشارت آمدن رمضان المبارک گفت : « ای مردم ! همانا ماه خدا ، همراه با برکت و رحمت و آمرزش ، به شما روی آورده است ، ماهی که نزد خدا برترینِ ماه هاست و روزهایش برترین روزها ، شب هایش برترینِ شب ها و ساعاتش برترینِ ساعات است . ماهی است که در آن به میهمانی دعوت شده اید و از کسانیکه شایسته کرامت الهی اند قرار داده شده اید . نفس هایتان در آن تسبیح است ، خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن پذیرفته و دعایتان در آن، مورد اجابت است . پس با نیت های راست و دل های پاک از پروردگارتان بخواهید تا برای روزه داری آن و تلاوت کتاب خویش توفیقتان دهد ، چرا که بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش الهی محروم بماند ....»



قائم مقامی با تأکید بر اهمیت محبت و احسان از منظر پیامبر، یادآور شد: بزرگترین خواسته خداوند از بندگان خود ، دوستی و محبت به یکدیگر است و بزرگترین عبادت در ماه رمضان ، تلاش برای کمک به دیگران و اشاعه صلح و دوستی میان انسانهاست .



وی در خاتمه تأکید کرد: هر کس که به نام « دین » به انسانها آسیب برساند و امنیت جامعه را تهدید کند ، جنایتکار فریبکار است و جرم او از جنایتکاران معمولی بیشتر است که پاکترین و مقدس ترین مفاهیم که مفاهیم دینی هستند را برای توجیه جنایات و زشتکاریهای خود به کار می برند .



قائم مقامی تصریح کرد: « دین » نیرویی برای ایجاد صلح و دوستی است و به کار گیری آن در ایجاد دشمنی و جنایت ، بیش و پیش از هر چیزی ، خیانت به دین و جنایت در حق بشریت است. امنیت این جامعه ، امنیت همه شهروندان ، از جمله مسلمانان است . هرکس این امنیت را به خطر بیاندازد در حق همه شهروندان از جمله مسلمانان خیانت کرده است .