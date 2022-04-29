راهپیمایی روز قدس در کاشمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز انزجار مسلمانان جهان از اشغال‌گران و ظالمان، مردم مؤمن و روزه دار شهرستان کاشمر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که توسط رهبر کبیر انقلاب روز قدس نامگذاری شده، بار دیگر با حضور گسترده حمایت قاطع خود را از مردم فلسطین اعلام کردند.

با توجه به اینکه از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون به دلیل محدودیت‌های کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مناسبت‌های مختلف در کشور ما برگزار نشده امروز در بزرگداشت روز جهانی قدس که به عنوان یکی از روزهای تاریخی و نمادین استکبارستیزی است، مردم شهرستان کاشمر بار دیگر با حضور گسترده خود در راهپیمایی هم صدا با دیگر مسلمانان جهان انزجار خود را با اشغالگران و ظالمان جهان علی الخصوص رژیم غاصب و غیر مشروع اسرائیل اعلام کردند.