ایران برابر تایلند به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار ازمرحله سوم رقابت های والیبال قهرمانی آسیا که دراندونزی برگزارمی شود، صبح امروز ملی پوشان والیبال کشورمان موفق شدند با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم والیبال تایلند به برتری دست یابند.

دراین مسابقه تیم والیبال کشورمان در ست های اول، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج 25 - 20، 25 - 16 و 15 - 11 برابر حریف خود به برتری دست یافت ولی گیم های دوم و چهارم را با نتایج مشابه 25 بر 22 به تایلند واگذار کرد.

در سومین دیدار از مرحله سوم رقابت های والیبال قهرمانی آسیا، تیم والیبال کشورمان عصر فردا برابر تیم والیبال اندونزی به میدان می روند.