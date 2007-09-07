جشنواره فیلم تورنتو با "قطعات فراری" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد این فیلم شاعرانه که برگرفته از رمانی بسیار پرفروش به همین نام نوشته آن مایکلز است و استفن دیلین، رید شربجیا و روزاموند پایک در آن بازی می‌کنند، داستان پسری است که در جریان جنگ دوم جهانی یتیم می‌شود و یک باستان‌شناس یونانی مراقبت از او را به عهده می‌گیرد.





جرمی پودسوا

فیلم افتتاحیه جشنواره را پودوسوا، فیلمساز 45 ساله کانادایی، بر مبنای خاطرات یکی از بازماندگان هولوکاست ساخته است. شخصیت اصلی فیلم که در کودکی شاهد قتل عام خانواده خود بوده، در حالی که غم از دست دادن آنها را دارد بزرگ می شود و با وجود زخم های احساسی محبت کردن به دیگران را یاد می گیرد.پودسوا که در مقام کارگردان بیش از 30 فیلم سینمایی و تلویزیونی در کارنامه دارد و سال 1999 برای "حواس پنجگانه" برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم تورنتو شد، درباره فیلم جدید خود به تماشاگران گفت: "این فیلم آنچه را مردم بهتر از همه ظرفیت آن را دارند، به نمایش می گذارد، ظرفیت فوق العاده آنها برای عشق، سخاوت و از خود گذشتگی، حتی در سخت ترین شرایط."انیمیشن "پرسپولیس" ساخته مرجانه ساتراپی و ونسان پارانو یکی دیگر از فیلم هایی بود که در اولین روز جشنواره نمایش داد شد. طی10 روز آینده، جشنواره تورنتو که از آن به عنوان یکی از مطرح ترین جشنواره های سینمایی دنیا یاد می شود، میزبان ستاره هایی مانند براد پیت، جرج کلونی و جودی فاستر خواهد بود، که امیدوارند این جشنواره بتواند سکوی پرتاب آنها برای رقابت در اسکار و موفقیت فیلم هایشان در گیشه باشد.در جشنواره امسال در مجموع 349 فیلم از 55 کشور به نمایش درمی آیند که تعدادی از آنها نخستین تجربه کارگردانی سازندگانشان هستند. سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو روز 15 سپتامبر (24 شهریور) به پایان می رسد.