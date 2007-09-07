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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

در پایان نیمه اول؛

شکست سایپا در ورزشگاه خانگی / مس کرمان برابر استقلال اهواز پیروز شد

شکست سایپا در ورزشگاه خانگی / مس کرمان برابر استقلال اهواز پیروز شد

نیمه اول دیدارهای برگزار شده از روز دوم هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر با شکست خانگی سایپا و برتری ذوب آهن اصفهان و مس کرمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در ورزشگاه انقلاب کرج تیم های سایپا و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایانم نیمه نخست تیم مهمان موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر میزبان خود به برتری دست یابد.

محمدرضا خلعتبری در دقیقه 21 گل برتری ذوب آهن را به ثمر رساند. ضمن اینکه ابراهیم صادقی کاپیتان تیم فوتبال سایپا در دقیقه 35 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده محسن ترکی بود، حمید پروار بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در دقیقه 34 از زمین مسابقه اخراج شد، همچنین آرمن تیگرانیان بازیکن ذوب آهن هم تنها بازیکن اخطاری این نیمه بود.

در دیگر بازی امروز همچنین دو تیم مس کرمان و استقلال اهواز در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان به مصاف هم رفته اند که تیم  میزبان توانست نیمه نخست را با گل دقیقه 26 علی مولایی و کسب برتری یک برصفر پشت سرگذاشت.

کد مطلب 547872

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