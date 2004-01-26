سپاهان - فجر سپاسي ، مشق آسيايي به سبك سپاهان

به گزارش خبرنگار "مهر" ديدار دو تيم از ساعت 30/14 فردا در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد و اين در حالي است كه در پايان هفته نوزدهم سپاهان با 26 امتياز در رده ششم و فجر سپاسي با 22 امتياز در مكان يازدهم جدول رده بندي جاي دارند.

سپاهان كه طي 3 هفته گذشته فقط يك امتياز بدست آورده واز لحاظ منطقي هيچ بختي براي تكرار عنوان قهرماني خود ندارد، به اين ديدار بچشم يك تمرين جدي براي ليگ قهرمانان آسيا نگاه مي كند و اين درحالي است كه زرد پوشان ميزبان ادموند بزيك و رسول خطيبي را به دليل مصدوميت در اختيار ندارند ولي ياران فجر سپاسي هم جهت رساندن خود به مكانهاي بالاتر جدول چشم به امتيازات اين ديدار دوخته اند ولي پيرواني در اين ميدان نمي تواند از وجود 2 جوان ارزشمند خود يعني صمد زارع درخط دفاع و سياوش اكبر پور درخط حمله به دليل 3 اخطاره بودن استفاده كند.

* نتيجه ديدار رفت:

(پنج شنبه 24/7/82 - ورزشگاه حافظيه شيراز ) فجر سپاسي 2 (علي عليزاده 7 و 49 ) - سپاهان يك ( ادموندبزيك 94 - پنالتي ).