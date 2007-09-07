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۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۰۸

هفدهمین دوره لیگ واترپلو؛

هیئت شنای گیلان مقابل صنعت نفت آبادان به برتری دست یافت

هیئت شنای گیلان مقابل صنعت نفت آبادان به برتری دست یافت

تیم هیئت شنای گیلان در نخستین دیدار فصل جدید مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه های کشور برابر تیم صنعت نفت آبادان به پیروزی دست یافت .

به گزارش خبرنگارمهر، درآغازهفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور و درهفته اول از دور رفت این مسابقات عصر امروز تیم های هیئت شنای گیلان و صنعت نفت آبادان از گروه B در شهربندرانزلی به مصاف هم رفتند که درپایان تیم هیئت شنای گیلان موفق شد میهمان خود را با نتیجه 8 بر5 شکست دهد.

روزگذشته نیز قراربود تیم های دانشگاه آزاد و ایران توسعه کرج دراستخر ورزشگاه آزادی تهران دیدار افتتاحیه این مسابقات را برگزارکنند که بدلیل حاضرنشدن تیم دانشگاه آزاد در این مسابقه، تیم ایران توسعه کرج 5 برصفربرنده اعلام شد .

هفته دوم مسابقات لیگ برتر واترپلو بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری خواهد شد .

درفصل جدید مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور 11 تیم حضور دارند که در دو گروه A و B با یکدیگر به رقابت می پردازند. گروه بندی مرحله مقدماتی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: شهدای ذغال سنگ کرمان، ایران توسعه کرج، هیئت شنای زنجان، نفت امیدیه، دانشگاه آزاد تهران و تربیت بدنی فارس

گروه B: صنعت نفت آبادان، هیئت شنای اصفهان، هیات شنای آذربایجان شرقی، هیئت شنای گیلان و مناطق نفت خیز جنوب   

سال گذشته و درجریان شانزدهمین دوره لیگ برتر واترپلو تیم های نفت و گازگچساران، راه ترابری زنجان و دانشگاه آزاد به ترتیب مقام های اول تا سوم لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 547886

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