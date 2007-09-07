هیئت شنای گیلان مقابل صنعت نفت آبادان به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، درآغازهفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور و درهفته اول از دور رفت این مسابقات عصر امروز تیم های هیئت شنای گیلان و صنعت نفت آبادان از گروه B در شهربندرانزلی به مصاف هم رفتند که درپایان تیم هیئت شنای گیلان موفق شد میهمان خود را با نتیجه 8 بر5 شکست دهد.



روزگذشته نیز قراربود تیم های دانشگاه آزاد و ایران توسعه کرج دراستخر ورزشگاه آزادی تهران دیدار افتتاحیه این مسابقات را برگزارکنند که بدلیل حاضرنشدن تیم دانشگاه آزاد در این مسابقه، تیم ایران توسعه کرج 5 برصفربرنده اعلام شد .



هفته دوم مسابقات لیگ برتر واترپلو بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری خواهد شد .

درفصل جدید مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور 11 تیم حضور دارند که در دو گروه A و B با یکدیگر به رقابت می پردازند. گروه بندی مرحله مقدماتی این مسابقات به شرح زیر است:



گروه A: شهدای ذغال سنگ کرمان، ایران توسعه کرج، هیئت شنای زنجان، نفت امیدیه، دانشگاه آزاد تهران و تربیت بدنی فارس



گروه B: صنعت نفت آبادان، هیئت شنای اصفهان، هیات شنای آذربایجان شرقی، هیئت شنای گیلان و مناطق نفت خیز جنوب



سال گذشته و درجریان شانزدهمین دوره لیگ برتر واترپلو تیم های نفت و گازگچساران، راه ترابری زنجان و دانشگاه آزاد به ترتیب مقام های اول تا سوم لیگ برتر را به خود اختصاص دادند.