صدام بعد از جنگ خليج فارس برنامه اي براي توليد سلاح كشتار جمعي نداشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ديويد كي رئيس سابق تيم بازرسان تسليحاتي آمريكا كه در يك برنامه راديويي درآمريكا گفتگومي كرد با بيان اين مطلب افزود: ما در عمليات جستجودر عراق هيچ سلاح كشتارجمعي پيدا نكرديم و درواقع تاكنون اين سلاحها درعراق كشف نشده است.

وي درباره توجيه جرج بوش رئيس جمهورآمريكا براي به راه اندختن جنگ برضد عراق با استناد به اطلاعات سازمان سيا گفت : درواقع سازمان جاسوسي آمريكا با ارائه اين اطلاعات غلط به جرج بوش جنگ را توجيه كرد.

رئيس تيم بازرسان تسليحاتي آمريكا با بيان اينكه دولت بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا پيشترعراق را يك خطر تلقي مي كرد، افزود: مسله پيدا نشدن سلاحهاي كشتارجمعي يك مساله سياسي نيست بلكه مربوط به توانايي سازمانهاي جاسوسي آمريكاست واين سازمانها موظف هستند تا اطلاعات درست ارائه كنند .



