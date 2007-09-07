عملکردمان بازی به بازی بهتر می شود / داور اشتباهی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که پس از برتری 2 بریک تیمش مقابل استقلال اهواز در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: پس از بازی مقابل استقلال تهران طی هفته جاری توانستیم نقاط ضعف خود را برطرف کرده و با آمادگی کامل به دیدار استقلال اهواز آمدیم تا در یک بازی خانگی سه امتیاز را از آن خود کنیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در مصاف با استقلال اهواز، ادامه داد: دراین بازی نشان دادیم که به شرایط آرمانی نزدیک شده ایم و می توانیم در آینده عملکرد بهتری داشته و نتایج مدنظرمان را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به مصدومیت بازیکنان تاثیرگذار تیمش اظهار داشت: ما براساس غیبت بازیکنان آسیب دیده و محروم ترکیب اصلی تیم را انتخاب نمی کنیم و تنها آمادگی نفرات در تمرینات گروهی ملاک حضور در ترکیب اصلی خواهد بود.

وی همچنین افزود: تماشاگران تیم با تشویق بی امان خود و حمایت های بی دریغ شان باعث شدند تا در مصاف با استقلال اهواز پیروزی را از آن خود کنیم.

کاظمی در پایان درمورد عملکرد داور این دیدار گفت: مشکل خاصی در قضاوت آقای رحیمی مقدم وجود نداشت و فکر نمی کنم این داور اشتباهی در این دیدار انجام داده باشد.

در پایان دیدار مس کرمان - استقلال اهواز فیروز کریمی سرمربی آبی پوشان اهوازی به علت ناراحتی شدید از گفتگو با خبرنگاران رسانه ها خودداری کرد.

ضمن اینکه در زمان خروج تیم فوتبال استقلال اهواز از ورزشگاه سلیمی کیا مهاجری مربی این تیم با برخی از هواداران تیم فوتبال مس کرمان درگیر شد که با دخالت نیروی انتظامی و افشین کمایی این مجادله ختم به خیر شد.