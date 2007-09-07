کاخ سفید دستگیری یا قتل بن لادن را اولویت نخست خود دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، فرانسیس تاونسند مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفت : دستگیری یا قتل بن لادن بیشترین اولویت را برای آمریکا دارد.

وی این مطلب را در واکنش به انتشار برخی خبرها مبنی بر قصد بن لادن برای ارسال پیامی به ملت آمریکا در ششمین سالگرد انفجارهای 11 سپتامبر بیان داشت.

تاونسند به شبکه تلویزیونی "سی.ان.ان" گفت : مقامات آمریکایی این پیام را که چیزی بجز تبلیغات برای ایجاد بیم و هراس نیست، مشاهده خواهند کرد و این پیام مورد تحلیل کارشناسان اطلاعاتی قرار خواهد گرفت.

وی از اهمیت این پیام ویدئویی کاست و گفت : ما به مسائلی توجه می کنیم که اهمیت واقعی داشته باشد و این پیام های کلی واقعیتی مهم برای ما به شمار نمی رود.

بر اساس اعلام دو موسسه آمریکایی سرکرده شبکه تروریستی القاعده در نظر دارد در آستانه ششمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر پیام ویدئویی دهد.