میزبانان در خانه متوقف شدند / نخستین امتیاز ابومسلم و پگاه در لیگ هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور-جام خلیج فارس- عصر امروز در حالی پیگیری شد که تیم های پگاه گیلان و برق شیراز در ورزشگاه های خانگی به ترتیب برابر ابومسلم مشهد و پاس همدان به نتیجه مساوی رضایت دادند.

پگاه گیلان در ورزشگاه تازه تاسیس سردار جنگل میزبان ابومسلم مشهد بود و نتوانست در نبرد قعرنشینان به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل دست یابد تا کماکان بدون پیروزی و با کسب یک امتیاز قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر باشد. دو تیم فوتبال پگاه و ابومسلم با این تساوی، نخستین امتیازات خود در لیگ هفتم را کسب کردند.

در دیگر بازی امروز برق شیراز با هدف کسب سومین پیروزی پی در پی در خانه به دیدار پاس همدان رفت اما نتوانست مقابل این تیم به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بریک دست یابد.

تیم فوتبال پاس همدان در دقیقه 13 توسط اوگوچا موفق شد به گل برتری برابر میزبان خود دست یابد اما فرید عابدی در دقیقه 74 بازی را به تساوی کشاند تا امتیاز این دیدار هم بین دو تیم تقسیم شود.