ریاکاران از جواب منفی آژانس به خواسته هایشان ناراحت هستند / مدارک موجود نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران را ثابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، البرادعی گفت که بدخواهان نمی خواهند اجازه دهند تا فرصتی به ایران داده شود تا در خصوص سابقه برنامه های هسته ای خود شفاف سازی کند.

وی همچنین از ایران و آمریکا خواست تا به گفتگوها بازگردند و به تایم-اوت توافق کنند.

البرادعی که در جمع خبرنگاران و دیپلماتهای حاضر در آژانس صحبت می کرد، افزود : از ما به خاطر گفتن کلمه "نه" به درخواستها انتقاد می شود که آن را کمی ریاکارانه می دانم.

وی گفت : سالها شورای امنیت سازمان ملل از ما می خواست به شفاف سازی برنامه های هسته ای ایران اقدام کنیم و پر واضح است که همکاری ایران به این روند کمک کرده است.

این مقام آژانس همچنین ضمن انتقاد از اظهارات جنگ طلبانه درباره مسئله هسته ای ایران تاکید کرد : ما یک جدول زمانی داریم و این مسئله ما را قادر می کند تا به شفاف سازی برنامه هسته ای ایران کمک کنیم و بتوانیم برخی از ظن هایی را که گفته می شود ایران در پی خرید زمان است برطرف کنیم.

مدیر کل آژانس گفت : از طرفی من شاهد آن هستم که ایران بدون راستی آزمایی ما که مورد نیاز است، به غنی سازی ادامه می دهد و از سوی دیگر کسانی را می بینم که خواهان راه حل نظامی علیه ایران هستند و بر طبل جنگ می کوبند.

مدیر کل آژانس افزود: ما هیچ گونه برنامه نظامی در فعالیت های هسته ای ایران ندیدیم و هیچ گونه مدارکی هم که آن را ثابت کند از سازمان های اطلاعاتی دریافت نکرده ایم و بر اساس شواهدی که داریم ما به چنین چیزی برنخورده ایم.

وی همچنین هشدار داد در صورتی که ایران از تعهدات خود عقب بنشیند این امر می تواند هرگونه توافقی را در آینده با خطر رو به رو سازد.



البرادعی با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه ایران برغم ممنوعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد از "طرح اقدام" به عنوان پوششی برای ادامه فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود استفاده می کند تصریح کرد: طی چند سال گذشته شورای امنیت به ما گفته است که باید مسائل مهم در این زمینه را روشن کنیم، فلذا بدون شک ما باید از تصمیم ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کنیم چرا که براساس طرح اقدام که ماه ژوئیه مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت تهران موافقت کرد تا ماه دسامبر به پرسش های کارشناسان آژانس درباره بیش از 2 دهه فعالیت هسته ای خود پاسخ دهد.