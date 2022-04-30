  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

استاندار سمنان:

مردم استان سمنان از کیفیت نان گلایه مند هستند

مردم استان سمنان از کیفیت نان گلایه مند هستند

سمنان- استاندار سمنان گفت: مردم استان از کیفیت نان تولیدی در برخی نانوایی‌ها گلایه‌مند هستند و لذا باید اقدام جدی در این خصوص انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در طی ۶ ماهه دوم سال گذشته جلسات ستاد تنظیم بازار و نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی استان به صورت هفتگی و منظم برگزار شد.

وی افزود: با توجه به تعطیلات عید سعید فطر و پس از آن، پیش بینی می‌شود که موج دوم تعطیلات امسال را در این ایام پیش رو داشته باشیم و لذا ضرورت دارد اقدامات لازم در خصوص تأمین کالاهای مورد نیاز بازار تدارک دیده شده و در این خصوص اهتمام لازم به انجام رسد.‌

استاندار سمنان با بیان اینکه مسئولان سازمان غله و صمت استان، اقدامات لازم در خصوص تأمین شکر مورد نیاز استان را به انجام رسانند، گفت: با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان بازار، لازم است تا از هم اینک نسبت به تأمین تخم مرغ مورد نیاز استان در ایام پیش رو اقدام گردد.‌

هاشمی همچنین بیان داشت: مردم سمنان از کیفیت نان تولیدی در برخی نانوایی‌ها گلایه مند هستند و لذا باید اقدام جدی در این خصوص انجام شده و نظارت جدی‌تر شکل گیرد.

کد مطلب 5479306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها