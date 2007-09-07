پرسپولیس برابر پیکان پیروز شد/ تساوی صنعت نفت و ملوان در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برترباشگاه های کشورامشب در ورزشگاه آزادی تهران تیم های پرسپولیس و پیکان به مصاف هم رفتند که درپایان نیمه نخست این مسابقه تیم پرسپولیس با نتیجه یک برصفر حریف خود را شکست داد.



در این دیدارکه قضاوت آن را علیرضا فغانی برعهده دارد، محسن خلیلی در دقیقه 40 گل برتری تیم فوتبال پرسپولیس را به ثمر رساند. ضمن اینکه سپهرحیدری و علیرضا نیکبخت واحدی در این نیمه از داورکارت زرد دریافت کردند.

دردیگر بازی امروز دو تیم صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفته اند که این دیدار در پایان نیمه اول با تساوی یک بریک به پایان رسید.

دراین دیدارکه قضاوت آن برعهده مسعود مرادی است، صابرمیرقربانی دردقیقه 21 برای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و امیرخدامرادی در دقیقه 28 برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گلزنی کردند.