پرسپولیس شایسته پیروزی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تیم فوتبال پیکان پس از شکست 2 بریک این تیم مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پرسپولیس در مصاف با پیکان چیز خاصی از خود ارائه نکرد و برتری محسوسی نسبت به تیم ما نداشت. این تیم تنها از شانس های گلی که به دست آورد خوب استفاده کرد و برنده شد.

وی شکست برابر پرسپولیس را یک باخت معمولی برای تیم فوتبال پیکان خواند و افزود: پرسپولیس خیلی قدرتمند ظاهر نشد و تیم ما به مراتب بهتر از این تیم بازی کرد. ما در مقابل تماشاگران پرسیپولیس شانس های گل بیشتری نسبت به این تیم داشتیم که از آنها استفاده نکردیم.

خوش نظر با اشاره به اینکه پرسپولیس شایسته پیروزی مقابل پیکان نبود، افزود: پرسپولیس تیم برتر میدان نبود و حداکثر بازی باید با نتیجه تساوی به اتمام می رسید.