  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۲۰

سرپرست تیم فوتبال پیکان:

پرسپولیس شایسته پیروزی نبود

محمد خوش نظر گفت: تیم فوتبال پرسپولیس برتری محسوسی نسبت به تیم پیکان نداشت و به هیچ عنوان شایسته پیروزی نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تیم فوتبال پیکان پس از شکست 2 بریک این تیم مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پرسپولیس در مصاف با پیکان چیز خاصی از خود ارائه نکرد و برتری محسوسی نسبت به تیم ما نداشت. این تیم تنها از شانس های گلی که به دست آورد خوب استفاده کرد و برنده شد.

وی شکست برابر پرسپولیس را یک باخت معمولی برای تیم فوتبال پیکان خواند و افزود: پرسپولیس خیلی قدرتمند ظاهر نشد و تیم ما به مراتب بهتر از این تیم بازی کرد. ما در مقابل تماشاگران پرسیپولیس شانس های گل بیشتری نسبت به این تیم داشتیم که از آنها استفاده نکردیم.

خوش نظر با اشاره به اینکه پرسپولیس شایسته پیروزی مقابل پیکان نبود، افزود: پرسپولیس تیم برتر میدان نبود و حداکثر بازی باید با نتیجه تساوی به اتمام می رسید.

کد مطلب 547942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها