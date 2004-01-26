هيأت انتخاب جشنواره ، فيلم " آبادان " را حتي نگاه نكرده اند

ماني حقيقي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر" با بيان اين مطلب افزود: سياست معاونت سينمايي در سال گذشته، سياست تحميل سياستهاي از پيش تعيين شده از بالا به فيلمسازان بوده و به عبارت ديگر فيلمهايي كه از طرف معاونت در سال گذشته مورد حمايت قرار گرفته اند، فيلمهايي هستند كه با سياست تحميلي معاونت سينمايي همخواني داشته اند.حقيقي ادامه داد: بنابراين طبيعي است كه فيلمهايي كه با سرمايه هاي شخصي و بدون دخالت وزارت ارشاد و بنا بر سليقه هاي هنرمندان مستقل ساخته شده، نه تنها از طرف معاونت سينمايي حمايت نشده اند، بلكه همان طور كه مي بينيد سركوب هم شده اند.اين كارگردان درباره وضعيت فيلمش "آبادان" توضيح داد: اين فيلم را اولين بار در دي ماه 81 براي اخذ پروانه نمايش به اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد ارائه كرديم. از دي ماه 81 تا مرداد 82 به رغم كوششهاي من و تهيه كننده فيلم، هيچ پاسخي براي تعيين وضعيت نمايش از وزارت ارشاد دريافت نكرديم و در مرداد ماه امسال و پس از از دست رفتن فرصتهاي طلايي تعداد زيادي اصلاحيه از طرف وزار ت ارشاد براي اين فيلم اعلام شد و اين اصلاحيه ها به صورت كامل در فيلم اعمال شدند كه نتيجه آن حذف بالغ بر 6 دقيقه از مهم ترين صحنه ها بود.

ماني حقيقي اضافه كرد: با اين وجود اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد همچنان از صدور پروانه نمايش ممانعت كرد و ما مطلعيم كه اين نسخه سانسور شده هنوز هم در اين اداره ديده نشده است.وي تصريح كرد: بنابراين فيلم نه تنها به هيأت انتخاب ارائه نشده، بلكه حتي به رويت ماموران مميزي اداره نظارت و ارزشيابي هم نرسيده است.حقيقي گفت: وقتي براي روشن شدن اين وضعيت به اداره نظارت و ارزشيابي مراجعه كردم، تنها توضيح آنها اين بود كه سرشان شلوغ است و وقت ديدن فيلم مرا نداشته اند وحتي خبر نداشته اند كه مايل هستم فيلم را درجشنواره امسال نشان بدهم.كارگردان فيلم "آبادان" با تأكيد بر اين كه شخص معاون سينمايي را مسؤول وضعيت فيلم خود مي داند، گفت: وقتي ديگر چيزي براي از دست دادن باقي نمانده باشد، طبيعي است كه طبق صلاحديد خودمان و بدون كوچكترين مشورتي با ارشاد براي آينده اين فيلم و فيلمهاي ديگرمان تصميم گيري كنيم.

"آبادان" اولين فيلم بلند ماني حقيقي ، فرزند نعمت حقيقي ( فيلمبردار سينما) پس از ساخت چند فيلم كوتاه است كه سال گذشته نيز به جشنواره فيلم فجر ارائه شده بود اما رد شد. اين فيلم به روايت قصه امير مقدم مي پردازد كه هميشه آرزو داشته به آبادان سفر كند و حالا در دوران كهنسالي مي خواهد آرزويش را تحقق بخشد. ولي او قبل از اين كار بايد امانت كوچكي را به دوستي برساند...درآبادان بازيگراني چون داريوش اسدزاده، جمشيد مشايخي ، فاطمه معتمدآريا و حببيب دهقان نسب ايفاي نقش كرده اند.فيلمنامه اين فيلم 83 دقيقه اي را كه در ژانر اجتماعي ساخته شده، ماني حقيقي نوشته است. برخي ازعوامل اين فيلم كه در اسفند ماه سال 1380 كليد خورد عبارتند از: مدير فيلمبرداري: محمود كلاري، تدوين: مستانه مهاجر، موسيقي: كريستف رضاعي، طراح صحنه و لباس: شيوا رشيديان و تهيه كننده: مهدي صفوي، احمدعلي موسوي