مشکل ما با ورزشگاه آزادی برطرف نشده است/ پیروزی شیرینی را بدست آوردیم

به گزارش خبرنگارمهر، حبیب کاشانی که پس از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر پیکان در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، درمورد حضور نیافتن افشین قطبی در کنفرانس مطبوعاتی ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این هفته از مسئولان بخش اسپانسر فدراسیون فوتبال خواستیم تا اجازه داده شود تبلیغات حامی مالی باشگاه ما هم در سالن کنفرانس مطبوعاتی نصب شود که این اتفاق نیفتاد.

وی اضافه کرد: پرسپولیس تیم برنده است و وظیفه ما پاسخگویی به خبرنگارانی است که وظیفه خطیر اطلاع رسانی را برعهده دارند اما برای اینکه 100 میلیون تومان جریمه نشویم امروز هم اجازه حضور سرمربی تیم را در کنفرانس مطبوعاتی ندادیم، موضوعی که باعث ناراحتی ما و شما خبرنگاران شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: در جلسه ای که هفته گذشته داشتیم با دستور آقای هاشمی تنها اجازه انجام بازی ما در ورزشگاه آزادی صادرشد ولی برای بررسی نهایی مشکلات موجود این هفته جلسه دیگری برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: امیدوارم در نشستی که طی این هفته با حضور کیومرث هاشمی، مسئولان باشگاه پرسپولیس و نمایندگان ورزشگاه آزادی برگزار می شود، مشکلات موجود برطرف شود تا از هفته آینده شرمنده خبرنگاران رسانه های گروهی نشویم.

کاشانی همچنین در مورد پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر پیکان گفت: در مورد این پیروزی کادرفنی باید نظر بدهند اما باید بگویم از نتیجه بدست آمده خوشحالم زیرا در دیدار سختی که برابر تیم قدرتمند پیکان پیش رو داشتیم، موفق شدیم 3 امتیاز کامل را به دست آورده و به صدرجدول رده بندی لیگ برتر صعود کنیم.