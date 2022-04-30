۶۶ مبتلای جدید به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۸ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۹ اردیبهشت تا امروز ۱۰ اردیبهشت تعداد ۶۹۲ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۳۹ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۱۹۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۳۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته موارد فوت شده ناشی از کرونا هشت نفر گزارش شده دو نفر مبتلای قطعی و ۶ نفر مبتلای مشکوک بوده‌اند.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۱۷۴ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸۸ هزار و ۲۸۷ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۳۵۲ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۶۶۷ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۶۷۹ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۳۸ هزار و ۵۲۵ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.