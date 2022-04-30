به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده عصر شنبه در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر اظهار داشت: عمل به مسئولیتهای اجتماعی صنایع یک ضرورت است که باید شرایط قانونی در این زمینه اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه صنایع سنگین باید منفعت به مردم نقاط پیرامونی خود برسانند اضافه کرد: در راستا باید برنامه هفتم توسعه تخصیص سه درصد سود سالانه صنایع سنگین لحاظ و گنجانده شود تا حقوق مردم در این عرصه ضایع نشود.
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط صنایع در استان بوشهر افزود: در کشورهای مختلف سه درصد از سود صنایع به مسئولیتهای اجتماعی اختصاص مییابد ولی در ایران بر اساس توافق بین مسئولان اجرایی و صنایع اعتباراتی اختصاص داده میشود.
وی با اشاره به سود ۱۲ میلیارد دلاری صنایع پتروشیمی مستقر در استان بوشهر طی یک سال خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده سال گذشته ۱۰۹ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی تخصیص یافت و هنوز هزینه نشده است.
محمدیزاده با بیان اینکه تخصیص سه درصد از این سود باعث تحول شگرف در استان بوشهر میشود افزود: در این صورت سه هزار میلیارد تومان به استان برای اجرا طرحهای مسئولیت اجتماعی صنایع پرداخت میشود.
وی با اشاره به نقش مهم دیوان محاسبات در توسعه و پیشرفت و تحقق حقوق مردم استان بیان کرد: مدیران با تفکر انقلابی و جهادی در راستای سیاستهای دولت در رفع مشکلات جامعه و گرهگشایی از مطالبات مردم گام برمیدارند که باید به این مدیران کمک شود.
استاندار بوشهر ساماندهی اراضی واگذار شده برای اجرا طرحها در بخشهای خصوصی و دولتی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اراضی که برای اجرا طرحها به حوزههای مختلف واگذار شده ولی تاکنون ناموفق بوده باید به دستگاه مربوطه منعکس و ساماندهی شود.
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