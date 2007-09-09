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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

برای نخستین بار در جهان؛

ماشین آلات مکانیکی از سلول های قلبی ساخته شد

ماشین آلات مکانیکی از سلول های قلبی ساخته شد

دانشمندان تجهیزاتی می سازند که با استفاده از سلولهای زنده فعال شده و گفته می شود به ساخت روبات هایی منجر خواهد شد که در نهایت رازهای سرپوشیده فعالیت درون قلبی را فاش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هاروارد آمریکا چندین دستگاه مکانیکی کوچک ساخته اند که با استفاده از ماهیچه قلب موش های آزمایشگاهی کار می کند.

این دستگاههای مکانیکی شامل پمپ، دستگاهی که "راه می رود" و دستگاهی که "شناور می شود" هستند. دانشمندان این دستگاههای منحصربفرد را با هدف مطالعه رفتار ماهیچه ها طراحی و ساخته و از این رو توانسته اند بستری مناسب برای آزمایش داروهای قلبی فراهم کنند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، با این حال دانشمندان امیدوارند که این دستگاههای کوچک روزی به عنوان بخش هایی از روباتهایی به کار گرفته شوند که از قابلیتی همچون تغییر شکل برخوردار باشند.

این پروژه که در شماره اخیر نشریه "ساینس" نیز منتشر شده است به عنوان تلاشی برای رشد با ماهیچه های کاری و پوشش دادن حفره های از کار افتاده قلبی و یا جایگزین کردن بافت مرده پس از یک حمله قلبی آغاز شده است.

در این پروژه آدام "فینبرگ" از محققان پسادکتری در آزمایشگاه مهندسی بیوپزشکی پروفسور کوین کیت پارکر دانشگاه هاروارد دریافته است که اگر این دستگاهها به درستی مدل سازی و الگوبرداری شوند به شیوه های گوناگون می توان از آنها استفاده کرد.

کد مطلب 547986

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