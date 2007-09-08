معلومات در اولین تجربه جهانی

به گزارش خبرنگا مهر، علی معلو مات جودوکاری است که چند سال خوب را در لیگ پشت سرگذاشته و با حفظ روند رو به رشد خود سرانجام راه ورود به تیم ملی را پیدا کرد.

وی که مدال جهانی و آسیایی را در کوراش کسب کرده از حالت یک مسابقه دهنده صرف در لیگ خارج و با دعوت به اردوهای تیم ملی تا جایی پیش رفت که بعد سالها توانست نفر اول وزن 73- کیلوگرم یعنی حامد ملک محمدی را شکست دهد.

مصدومیت و دوری 15 ماه ملک محمدی این فرصت را در اختیار معلومات قرار داد تا خود را به تیم ملی تحمیل کند. جودوکاری که از قدرت بدنی فوق العاده ای برخوردار است و همانند ملک محمدی بسیار جنگنده و با انگیزه مبارزه می کند.

یکی از خصوصیات بارز این جودوکار 73 کیلوگرمی این است که تکینک های تمام کننده را که مبتی بر قدرت بدنی بالاست را به خوبی اجرا می کند.

معلومات درمورد آمادگی بدنی خود به خبرنگار مهرگفت: تمرینات خوب و مفیدی را طی ماهها حضور در اردوی تیم ملی پشت سر گذاشته ام به خصوص اردو و مسابقات آلمان که در بالارفتن میزان آمادگی خیلی مفید بود.

وی در مورد شناخت از حریفان خود گفت: من اولین بار است که در رقابتهای جهانی شرکت می کنم ولی حضور در چند تورنمنت مثل همین رقابتهای آلمان باعث شده تا رقبای خود را تا حدودی بشناسم البته دراین راه از تجربه مربیان تیم ملی هم به خوبی استفاده کرده ام.

معلومات درپایان گفت: برای رسیدن به پیراهن تیم ملی خیلی تلاش کرده ام و برای اجرای مبارزات خوب به رقابتهای جهانی خواهم رفت. مطمئن باشید که هر چه در توان دارم برای کسب موفقیت به کار خواهم بست. البته رقابتهای سختی پیش رو داریم که برای موفقیت در کنار تلاش ما به دعای هموطنان عزیز سخت نیازمندیم.

جودوکار وزن 73- کیلوگرم کشورمان در سومین روز مسابقات یعنی 24 شهریورماه به همراه آرش میراسماعیلی مسابقات خود را آغاز خواهد کرد. از مهمترین حریفان او نیز باید به "آکوس براون" از مجارستان که در دوره قبل مدال طلا کسب کرد ، "فرانچسکو برابر"از ایتالیا ، " گنادیچ بلودید" از اوکراین، "کیوشی اوماتسو" جودوکار ژاپنی الاصل تیم اسپانیا ، "وون هی لی" از کره ، " دانیل فرناندز" از فرانسه ، و "ماساهیکو اوتسوکا" از ژاپن نام برد.