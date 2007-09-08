اخبار کوتاه از فرهنگ وهنر یزد

- به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد مهدی راضی هنرمند یزدی در نمایشگاه هنری قرآن کریم در کشور آذربایجان شرکت می نماید. این نمایشگاه که در ماه مبارک رمضان برگزار می گردد هنرمند یزدی با ارائه 30 هنری در خط گرافیک به اجرای کار زنده می پردازد .

- در پنج ماهه نخست سالجاری 24 نمایش در سطح استان اجرا شده است . از این تعداد پنج مورد نمایش خیابانی و یک مورد تعزیه و مابقی نمایش صحنه ای بوده است . بر اساس این گزارش بیشترین نمایش اجرا شده در شهرستان یزد با 6 نمایش صحنه ای و یک نمایش خیابانی بود . همچنین بیشترین نمایش اجرا شده خیابانی را در شهرستان اردکان و خاتم ذکر به خود اختصاص داده است.