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۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۲۳

شهردار تبريز در گفت و گو با مهر:

سرمايه گذاري بخش خصوصي برخلاف بانكها در بخش مسكن افزايش يافته است

سرمايه گذاري بخش خصوصي برخلاف بانكها در بخش مسكن افزايش يافته است

ورود بانكها و موسسات مالي به بخش ساخت و ساز مسكن بي شك تاثير زيادي در افزايش كيفيت ساخت و ساز و مقاومت ساختمانها دارد.

شهردار تبريز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش سرمايه گذاري بانكها و موسسات مالي در بخش ساخت و  ساز مسكن گفت: با توجه به سودآور بودن سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي بانكها و موسسات مالي حاضر به سرمايه گذاري در اين بخش نيستند.
دكتر احتشام حاجي پورمشاركت بانكها و موسسات مالي دربخش مسكن را يكي از عوامل مهم در مقاوم سازي و افزايش كيفيت ساخت و سازها بيان و تصريح كرد: اين در حالي است كه بانكها بيشتردنبال معاملاتي هستند كه در مدت كوتاه  سود آور باشد .
وي افزود: سوق دادن توسعه شهر به سمت ساخت و سازهاي جمعي با رعايت استانداردهاي شهر سازي نيز مي تواند نقشي مهمي در گسترش ساخت و سازهاي استاندارد داشته باشد.
حاجي پور با بيان اينكه سياست شهرداري ها  بر روند ساخت و ساز در بخش خصوصي كاملا موثر است گفت: ايجاد محدوديت براي روند  ساخت و ساز توسط شهرداريها را  بوجود آمدن اثرات منفي دراين بخش دانست.
حاجي پور با اشاره به اينكه 40 درصد ساختمانها در تبريز بافت فرسوده دارند افزود: جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، مطالعه و بررسي در بحث مقاوم سازي ساختمانها و نظارت دقيق مهندسين بر اجراي ساخت و ساز از راهكارهاي مهم در مقاوم سازي ساختمانها است .

کد مطلب 54802

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