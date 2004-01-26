سرمايه گذاري بخش خصوصي برخلاف بانكها در بخش مسكن افزايش يافته است

شهردار تبريز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش سرمايه گذاري بانكها و موسسات مالي در بخش ساخت و ساز مسكن گفت: با توجه به سودآور بودن سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي بانكها و موسسات مالي حاضر به سرمايه گذاري در اين بخش نيستند.

دكتر احتشام حاجي پورمشاركت بانكها و موسسات مالي دربخش مسكن را يكي از عوامل مهم در مقاوم سازي و افزايش كيفيت ساخت و سازها بيان و تصريح كرد: اين در حالي است كه بانكها بيشتردنبال معاملاتي هستند كه در مدت كوتاه سود آور باشد .

وي افزود: سوق دادن توسعه شهر به سمت ساخت و سازهاي جمعي با رعايت استانداردهاي شهر سازي نيز مي تواند نقشي مهمي در گسترش ساخت و سازهاي استاندارد داشته باشد.

حاجي پور با بيان اينكه سياست شهرداري ها بر روند ساخت و ساز در بخش خصوصي كاملا موثر است گفت: ايجاد محدوديت براي روند ساخت و ساز توسط شهرداريها را بوجود آمدن اثرات منفي دراين بخش دانست.

حاجي پور با اشاره به اينكه 40 درصد ساختمانها در تبريز بافت فرسوده دارند افزود: جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، مطالعه و بررسي در بحث مقاوم سازي ساختمانها و نظارت دقيق مهندسين بر اجراي ساخت و ساز از راهكارهاي مهم در مقاوم سازي ساختمانها است .

