دولت نهم میراث دار زخمهای کهنه در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، در گذشته زخمهایی بر پیکر استان زنجان وارد شده و این استان نتوانسته با وجود تمامی توانمندیها و پتانسیل های به جایگاهی که شایسته آن است برسد و امروزدولت نهم میراث دار زخمهای کهنه ای است که در جای جای استان زنجان مشاهده می شود.

آیا دلیلی براین عقب ماندگی ها پیدا می شود و دلیلی منطقی برای رکود در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک وجودارد و آیا گذشتگان دلیلی برای عدم توسعه استان زنجان دارند و هزاران چرا و آیای دیگر که گذشتگان باید پاسخگوی آن به آیندگان باشند.

بی شک ابداع سفرهای استانی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و تحقق بخشیدن به آرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در نگاه برابر به همه مناطق کشور است که دولت نهم با عملی نمودن آن در راستای نگاه عدالت محور درکشور گام برداشته است.

استاندار زنجان در تشریح استان زنجان معرفی این استان به خبرنگار مهر گفت: همجواری با استان‌های قزوین، همدان، کردستان، گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی ‌وغربی، زنجان را با ‪ ۱۵‬استان مهم کشور با حداقل ‪ ۲۲۵‬و حداکثر ‪ ۴۰‬کیلومتر فاصله، مرتبط کرده است.

قوام نوذری افزود: این ستان‌ها ‪ ۵۶/۸‬درصد جمعیت کشور را تشکیل داده و بیش از ‪ ۵۸‬درصد از بازار تولید و مصرف کشور را به‌خود اختصاص داده است.

وی موقعیت استان زنجان را به‌ لحاظ سرمایه‌گذاری و نقش محوری آن در اقتصاد کشور استثنایی و مهم عنوان کرد و افزود: برخورداری استان زنجان از زیر ساخت های ارتباطی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ایران به اروپا از پتانسیلهای مهمی است که توانمندی استان زنجان را برای رشد و توسعه بیش از پیش نشان می دهد.

نوذری استان زنجان را به لحاظ اجرایی نمودن مصوبات سفر ریاست جمهوری از استانهای موفق کشور دانست و یادآورشد:‬ درحال حاضر بیش از 96 درصد طرح‌های سفر رئیس جمهوری در این استان اجرایی شده است.

استاندار زنجان افزود: در سفر اردیبهشت‌ماه سال گذشته رئیس‌جمهوری و هیئت دولت به این استان ‪ ۱۳۸‬طرح مصوب و ‪ ۳۹‬توافقنامه بین استانداری و وزارتخانه‌های مختلف انجام شد.

وی با عنوان این مطلب که برای آماده کردن زمینه‌ سفر رییس جمهوری و هیئت دولت به ‌این استان شش‌ ماه کار مطالعاتی، تحقیق و پژوهش درمناطق مختلف استان انجام شد، تاکید کرد: نوع و روند عملیات اجرایی طرح‌های مصوب این سفر متفاوت و دارای زمانبری‌های مختلفی ‌است.

در سفری که چند روز پیش از سوی دفتر ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وی و خبرنگاران به زنجان صورت گرفت، علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری گفت: خبرنگاران به‌عنوان کسانی که ‌امین و مورد اعتماد مردم هستند از نزدیک خدمات و فعالیت دولت را مشاهده کرده و به عنوان شاهدان عینی، ملاحظات خود و آنچه راکه اتفاق می‌افتد صادقانه به ‌مردم گزارش می‌کنند.

آنچه که خبرنگاران استانی و گروه خبری اعزامی از تهران آن را مشاهده کردند چیزی نبود جز توسعه پیشرفت استان زنجان درعرصه های مختلف و افسوس خوردن به فرصت سوزی ها و بی عدالتی هایی که در گذشته درحق مردم استان زنجان صورت گرفته است. توانمندیهایی که نادیده گرفته شده بود و مانع از توسعه و آبادانی استان زنجان می شد.

حکایت روزگار رفته برمردم استان زنجان، حکایت غریبی است، حکایتی که تاریخ باید در مورد آن قضاوت کند و ظلم های را که در حق مردم زنجان رفته برای روشنگری آیندگان منتقل کند.

ذخایر معدنی سرشار منطقه ماهنشان، استعداد زراعی دشت های ایجرود، قابلیت بی نظیر طارم در تولید محصولات زراعی و باغی مورد نیاز صنایع تبدیلی، شهرستان خدابنده به عنوان انبار غله استان و تامین کننده اصلی سیب زمینی و چغندر قند، توانمندی منحصر به فرد خرمدره در توسعه باغات میوه و کشت و صنعت های مدرن، استقرار 70 درصد صنایع مدرن استان در ابهر همه در گذشته ها در هاله ای از سیاسی کاری و عدم توجه مورد بی توجهی قرار گرفته بودند.

تحقق احداث کارخانه 00هزار تنی روی دندی بعد از گذشته 10سال از پذیره نویسی آن، پایان خوش ساخت دانشکده داروسازی بعد از گذشت بیش از یک دهه، آماده بهربرداری شدن بیمارستان 320 تختخواب آیت الله موسوی زنجانی و دهها مورد دیگر از دستاوردهای مهم دولت نهم در استان زنجان مواردی هستند که صداقت گفته های استاندار زنجان را نشان می دهد.

بی شک بخش بهداشت ودرمان میراث دار زخمهای کهنه تری است که مداوی آن نیازمند زمان زیادی بوده ولی دولت نهم با روحیه جهادی خود توانسته اماها و اگرها را پاسخی جهادی داده و از فرصت بیش از ظرفیت زمانی خود استفاده نماید.

دانشکده داروسازی استان زنجان ازجمله طرح‌هایی است که کارهای ساختمانی آن پس ‌از ‪ ۱۴‬سال توقف به ‌دستور رئیس جمهوری فعال شد.

بنای این ساختمان‌از حدود ‪ ۲۰‬سال قبل تحت عنوان دانشکده بهداشتکار دهان و دندان در برنامه‌های استان قرارگرفت و عملیات اجرایی آن با پیشرفت فیریکی ‪ ۹۰‬درصدی از سال ‪ ۱۳۷۲‬متوقف شد.

مجوز تبدیل کاربری این ساختمان به عنوان دانشکده داروسازی در سفر پارسال رئیس جمهوری به ‌این استان داده شد وبا اقدام و مصوبه‌ هیئت وزیران، این طرح عمرانی و آموزشی که ‌در مسیر تخریب شدن قرار گرفته بود، مرمت و نسبت به ‌ادامه کار ساختمانی آن اقدام شد.

زیربنای این طرح آموزشی بیش ‌از ‪۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع است و مبلغ سه ‌میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رییس‌ جمهوری برای بازسازی و تکمیل ساختمان دانشکده داروسازی منظور و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان تلاش مضاعفی را جهت به‌ ثمر رساندن آن آغاز کرده اند.

در حال حاضر ‪ ۲۲‬دانشجوی رشته‌ داروسازی مشغول به تحصیل در این دانشکده هستند. ‪ بیمارستان بیمارستان آموزشی و درمانی آیت‌الله موسوی زنجانی در قسمت شمالی شهر زنجان ودر مسیر جاده گاوزانگ از پروژه های بزرگ بیمارستانی است که از آغاز کار احداث آن 16سال می گذرد. 16سالی که به گفته مسئولان دانشکده علوم پزشکی استان زنجان موجب شده تاسیسات این بیمارستان فرسوده شده و امروز که در تلاش برای راه اندازی آن هستند باید بخش عمده ای از این تاسیاسات بازسازی شوند.

به درخواست مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، استاندار زنجان موافقت کرد تا بیمارستان آموزشی و درمانی آیت‌الله موسوی زنجانی که‌قرار بود ظرف چهارماه آینده به بهره‌برداری برسد، همزمان با ‪ ۱۳‬آبانماه یعنی روز ملی مبازره با استکبار جهانی افتتاح شود.

بازدید از روند اجرایی بیش از40پروژه در مناطق مختلف استان زنجان در یک برنامه فشرده و از نزدیک دیدن پیشرفت واقعی پروژها این امر را به اثبات رساند که استان زنجان در آستانه جهشی بزرگ برای توسعه و پیشرفت است. ایجاد صنایع عظیم مجتمع پتروشیمی زنجان، وجود دوکارخانه سیمان وزنجان و خمسه و افزوده شده یک کارخانه سیمان به مجموع این دوکارخانه درآینده نزدیک، ایجاد کارخانه فولاد ماهنشان، ایجاد صنایع ریلی ایران خودرو در ابهر و از همه مهمترآغازعملیات اجرایی کارخانه 100هزار تنی روی ایران بعد از گذشت 10سال از پذیره نویسی آن، تنها گوشه ای فعالیت های دولت نهم و نتیجه بخشی سفرهای استانی است.

شهر دندی نیز همانند سایر شهرها و روستا های استان زنجان طمع تلخ محرومیت راچشیده و با آنکه در نزدیکی معدن بزرگ سرب و روی انگوران قراردارد ولی آنچنان که باید توسعه نیافته است.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان در این خصوص به مهر گفت: با بهره‌برداری از چند طرح بزرگ مصوب سفرسال گذشته ریاست جمهوری، سرانه فضای ورزشی این استان بیش از دو برابر می‌شود.

ایرج رحمانی سرانه فضای ورزشی فعلی این استان را کمتر از ‪ ۳۰‬سانتیمتر مربع اعلام کرد و افزود: با افتتاح و بهره برداری از ‪ ۶۶‬طرح ورزشی مصوب سفر ریاست جمهوری، این میزان به ‪ ۶۷‬سانتی‌متر مربع می‌رسد.

وی میزان اعتبارات این طرح‌ها را ‪ ۳۲۰‬میلیارد ریال اعلام کرد و احداث ‪ ۲۰‬زمین چمن مصنوعی، چند سالن ورزشی و استخر، سکوی تماشاچی، تکمیل استادیوم ‪ ۱۵‬هزار نفری و مجموعه ورزشی مادر و کودک را از جمله‌ این طرح‌ها عنوان کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان با عنوان این مطلب که ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال این اعتبارات سال گذشته محقق و هزینه شد، افزود: تمام مصوبات جلسه‌ استانی هیئت دولت در بخش ورزش استان زنجان اجرایی و عملیاتی شده است.

رحمانی این طرح‌ها شامل پنج زمین چمن مصنوعی که در سال ‪ ۸۵‬به بهره‌برداری رسید، عنوان نمود و افزود: استادیوم پنج هزار نفری زنجان نیز که عملیات اجرایی آن سال‌ها به‌ خاطر محدود بودن اعتبارات راکد مانده بود با مصوبه جلسه استانی سال ‪ ۸۵‬هیئت دولت در زنجان و تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل و همزمان با هفته دولت امسال به بهره‌برداری رسید.

سفر سه روزه خبرنگاران درحالی در شهرستان طارم استان زنجان به پایان می رسد که این سئوال در ذهن همه تیم خبری حاضر مطرح می شود که اگر نبود سفرهای استانی دولت نهم آیا پاسخی منصفانه به مطالبات مناطق مختلف کشور داده می شد.