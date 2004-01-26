بحث فدراليسم در عراق بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري كويت، پل برمرحاكم منصوب آمريكا و جرمي گرين استاك نماينده انگليس درعراق درديدار با مسعود بارزاني رئيس حزب دمكرات عراق وضعيت سياسي كنوني عراق ، آينده اين كشور، قانون اداره دولت عراق و مساله فدراليسم براي استان كردستان را بررسي كردند.

دراين نشست جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان شركت نكرد كه به جاي وي فواد معصوم عضودفترسياسي اتحاديه ميهني حزب شركت كرد.

كردهاي عراق ، خواستار فدراليسم براساس قومي و الحاق شهر نفت خيز كركوك به منطقه تحت نفوذ خود هستند امري كه با مخالفت جدي شوراي حكومت انتقالي و ديگر گروه هاي عراقي و نيز كشورهاي همسايه عراق مواجه شده است.



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