کهشکان های سازنده جهان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدل فعلی تکامل کهکشانی پیش بینی می کند که کهکشان های کوچکی در جهان نخستین وجود داشته اند که از بهم آمیختگی آنها کهکشان های غول پیکر ساخته شده اند.

به تازگی گروهی از دانشمندان آژانس فضایی اروپا به کمک تلسکوپ فضایی اسپایتزر، 9 کهکشان را رصد کرده اند که آجرهای ابتدایی جهان را آنگونه که امروزه می شناسیم تشکیل داده اند. این کهکشان ها که تاکنون رصد نشده بودند، جرم بسیار کمی داشته و مربوط به جهان نخستین هستند.

براساس گزارش ساینس دیلی، نور پیرزکال و همکارانش در آژانس فضایی اروپا که از مشاهده این کهکشان ها بسیار شگفت زده شده اند، اظهار داشته اند که این کهکشان ها چنان جوان هستند که اطلاعات جدیدی را درخصوص دوره نخستین جهان عرضه می کنند. در حقیقت جهان تنها یک میلیارد سال پس از انفجار بزرگ تشکیل شده است.

از سوی دیگر تلسکوپ فضایی هابل در بین این کهکشان ها برخی از ستارگان "یاقوت آبی" را کشف کرده است که تنها یک میلیون سال عمر دارند.

براساس تئوری تکامل ستاره ای، این نوع از ستارگان جوان عناصر سبکتری را که در فرایند انفجار بزرگ تولید شده اند به عناصر سنگین تر تبدیل می کنند. از جمله این عناصر سبک هیدروژن و هلیوم هستند.

در این خصوص سانگیتا مالهوترا از دانشگاه ایالت آریزونا که در این تحقیق مشارکت داشته است، توضیح داد: "درحالی که تشعشع آبی که توسط تلسکوپ فضایی هابل ردیابی شده است، حضور ستارگان جوان را نشان می دهد، از فقدان نور فراسرخ که توسط تلسکوپ اسپایتزر ردیابی شد، می توان اینطور نتیجه گرفت که این کهکشان ها بسیار جوان هستند و نسل ستارگان قبلی در آنها وجود نداشته است."